La nuova offerta TIM WiFi Casa con opzione Fibra 10 Giga si presenta come una delle soluzioni più avanzate per la connessione domestica, promettendo velocità, stabilità e potenza senza precedenti. Grazie alla tecnologia FTTH (Fiber To The Home), la rete raggiunge direttamente le abitazioni, garantendo una connessione stabile e prestazioni elevate sia in download che in upload. Con questa offerta, gli utenti possono navigare fino a 10 Gbps in download e fino a 2 Gbps in upload, un risultato che rappresenta un punto di riferimento nel panorama delle connessioni domestiche italiane.

L’offerta, attualmente disponibile in oltre 30 comuni italiani, include l’innovativo modem TIM 10 Gb, un dispositivo progettato per assicurare una copertura ottimale del segnale WiFi in ogni angolo della casa. Questo modem supporta la connessione simultanea di oltre 100 dispositivi, adattandosi perfettamente alle esigenze delle famiglie moderne, dove smartphone, tablet, smart TV e dispositivi IoT richiedono una connessione stabile e continua. Il costo del modem è già incluso nell’abbonamento mensile, garantendo così trasparenza nei costi complessivi.

Un altro punto di forza dell’offerta è rappresentato dalle chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. Questa opzione è inclusa gratuitamente per i primi 24 mesi e può essere rinnovata senza costi aggiuntivi per ulteriori 24 mesi, a patto che l’offerta rimanga attiva. Successivamente, il servizio avrà un costo mensile aggiuntivo di 5 euro, offrendo comunque un rapporto qualità-prezzo competitivo.

TIM ha inoltre previsto un incentivo per chi sceglie di attivare l’offerta online. Fino al 7 gennaio 2025, il contributo di attivazione, normalmente pari a 39,90 euro, sarà completamente gratuito. Questo vantaggio rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera migliorare la propria connessione domestica senza dover affrontare costi iniziali aggiuntivi.

La proposta di TIM si posiziona quindi come una delle più complete sul mercato, rispondendo alle esigenze di chi cerca non solo velocità, ma anche affidabilità e un servizio all’altezza delle moderne abitudini digitali. Una connessione pensata per supportare il presente e prepararsi al futuro, garantendo prestazioni elevate e una rete stabile per ogni tipo di utilizzo domestico.