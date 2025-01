WhatsApp continua a dimostrare la propria dedizione all’innovazione. A tal proposito, il primo aggiornamento dell’anno è mirato al miglioramento dell’esperienza d’uso dell’app. Quest’ultimo è indirizzato al momento agli utenti Beta (versione 2.25.1.10). Non introduce ancora nuove funzionalità pronte all’uso, ma getta le basi per un cambiamento atteso. Ovvero il controllo sulle animazioni nei messaggi.

WhatsApp: nuovo aggiornamento in arrivo

La possibilità di gestire la riproduzione automatica delle animazioni di emoji, adesivi e GIF è un progetto che ha avuto inizio nel 2024. Ora, con il nuovo aggiornamento, emerge un quadro più definito di come tale novità potrebbe trasformare l’interazione quotidiana all’interno dell’app. Secondo quanto riportato, gli utenti potranno accedere a un controllo dettagliato delle animazioni. Ciò sarà possibile attraverso un’apposita sezione delle impostazioni. Sarà possibile decidere se attivare o disattivare le animazioni per ciascuna tipologia di contenuto. Tale livello di personalizzazione non solo migliorerà l’accessibilità dell’app. Risponderà anche ad un’esigenza concreta manifestata dagli utenti. In chat particolarmente affollate o nei gruppi, l’eccessiva presenza di elementi animati può risultare distraente e ridurre la leggibilità dei messaggi.

Con la nuova funzione, le emoji potranno rimanere statiche se l’animazione viene disattivata. Mentre adesivi e GIF si animeranno solo su interazione diretta. Tale approccio promette di ottimizzare l’esperienza utente su WhatsApp. Bilanciando vivacità grafica e sobrietà in base alle preferenze personali.

È evidente che WhatsApp mira a creare soluzioni concrete per migliorare la comunicazione digitale. La funzionalità risulta ancora in fase di testing. Il team di ingegneri sta lavorando per perfezionarla prima del rilascio ufficiale. Per rimanere aggiornati sul tale aggiornamento e sulle ultime novità di WhatsApp, è utile verificare la presenza di nuovi aggiornamenti sul Google Play Store. Con una simile novità in arrivo ad inizio anno, è facile intuire che il 2025 sarà un anno ricco per WhatsApp e per tutti i suoi utenti. Non resta dunque che attendere e scoprire i prossimi aggiornamenti della piattaforma.