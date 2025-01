WhatsApp, con il nuovo anno, intende sorprendere i suoi utenti. La piattaforma ha lavorato a due nuove funzionalità. Quest’ultime promettono di migliorare l’esperienza degli utenti. Sia in termini di supporto che di sicurezza. Le funzioni in questione risultano già in fase di sviluppo. Riguardano l’assistenza clienti diretta tramite il client web e l’introduzione di una pratica funzione di ricerca inversa delle immagini.

Nuove interessanti novità in arrivo su WhatsApp: ecco i dettagli

La prima funzione, denominata “Chatta con noi“, rappresenta un passo avanti nel miglioramento del supporto clienti. Gli utenti potranno accedere all’opzione dalla sezione Aiuto di WhatsApp Web. Ciò elimina la necessità di passare attraverso complesse FAQ o lunghe attese via email. Il processo sarà gestito da un sistema di intelligenza artificiale. Quest’ultimo risponderà alle domande più comuni. Inoltre, fornirà soluzioni rapide. Inoltre, se l’AI non riuscirà a risolvere il problema, sarà possibile connettersi con un operatore umano. In tal modo gli utenti potranno ottenere un’assistenza più personalizzata.

Ciò combina l’efficienza delle risposte automatiche con l’affidabilità del supporto umano. Ottimizzando così i tempi e migliorando la soddisfazione. La funzione intende ridurre le frustrazioni legate ai metodi di supporto tradizionali. Si tratta di un miglioramento importante per chi utilizza WhatsApp per scopi professionali. O anche per comunicazioni urgenti.

L’altra grande novità riguarda l’introduzione della ricerca inversa delle immagini. Una funzione attesa da tempo che ora arriva anche su WhatsApp Web. Grazie a tale opzione, gli utenti potranno verificare l’origine delle immagini ricevute direttamente dall’interfaccia dell’app. Basta un clic sul pulsante “Ricerca sul Web” per caricare l’immagine su Google. In tal modo sarà possibile ottenere informazioni sui siti in cui è apparsa.

La funzione rappresenta un potente strumento. Un supporto contro la diffusione di contenuti falsi o manipolati presenti su WhatsApp. Gli utenti potranno così distinguere tra contenuti affidabili e ingannevoli. Funzionalità di questo tipo non solo migliorano l’esperienza d’uso. Rafforzano anche la fiducia degli utenti verso la piattaforma.