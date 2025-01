Norvegia: le elettriche dominano nel mercato auto del 2024

La Norvegia ha raggiunto un nuovo traguardo straordinario nel 2024. Quasi nove auto su dieci vendute erano elettriche. Su 128.691 veicoli immatricolati, 114.400 erano a batteria. È un salto rispetto all’82,4% del 2023. Questo successo è frutto di incentivi generosi e un’infrastruttura di ricarica capillare. Il Paese gode infatti di vantaggi unici. Gli acquirenti di veicoli elettrici beneficiano, ad esempio, dell’esenzione IVA del 25%. Oltre a questo godono anche di zero tasse di immatricolazione. A ciò si aggiungono poi parcheggi gratuiti e accessi agevolati a molte zone urbane. Il risultato di tutte queste agevolazioni è evidente. Il 2024 ha visto la Tesla Model Y dominare le vendite con 16.858 unità, seguita da Tesla Model 3 e Volvo EX30. Questo modello però è difficile da replicare altrove. La Norvegia finanzia questa transizione con i proventi dell’industria dei combustibili fossili. Perché il Paese è così tanto avanti? Il sistema di agevolazioni non è semplice da applicare in altre zone. La popolazione ridotta e ben distribuita facilita l’installazione delle stazioni di ricarica delle auto ed aiuta la distribuzione dei bonus.

Un futuro a zero emissioni grazie alle auto elettriche?

Il Governo punta a rendere tutte le nuove immatricolazioni a zero emissioni entro il 2025. Sarà possibile? La strada è complessa. Gli incentivi per le auto elettriche da soli non bastano. La rete di ricarica deve essere sempre più estesa e affidabile. I numeri delle vendite mostrano come i veicoli ibridi e tradizionali siano ormai marginali. Solo il 5,3% delle auto vendute era ibrida e appena 986 erano alimentate esclusivamente a benzina. La transizione non è però priva di ostacoli, semmai il contrario. L’insediarsi di auto elettriche dipende anche dalla capacità di produzione e dalla stabilità dei costi delle batterie.

Altri Paesi osservano ovviamente con interesse, ma la Norvegia rimane (per ora si spera) un caso unico. Le sfide strutturali, economiche e sociali di mercati più grandi e densamente popolati rendono difficile emularla. Molte aree residenziali non hanno spazio per parcheggi privati o colonnine pubbliche per le auto elettriche. La Norvegia ha dimostrato che un futuro sostenibile è possibile. Il suo percorso, come accennato, rimane legato a condizioni economiche e politiche difficili da riprodurre altrove.