HMD Global, l’azienda dietro il marchio Nokia, ha presentato il suo nuovo smartphone economico, il Key. Il dispositivo è pensato per offrire un’esperienza essenziale, con un prezzo accessibile e caratteristiche che lo rendono ideale per chi cerca un telefono affidabile senza fronzoli.

Design e costruzione essenziali dell’HMD Key

Il design del Key è semplice ma funzionale, con un corpo compatto e resistente. Lo smartphone è costruito in plastica robusta, ideale per resistere a urti e graffi, e pesa meno di 200 grammi. HMD ha scelto di privilegiare praticità e durata, rendendo il Key perfetto per utenti meno interessati all’aspetto estetico e più concentrati sull’utilizzo quotidiano.

Lo schermo è un pannello LCD da 6 pollici con risoluzione HD+, sufficiente per una visione chiara di testi, video e immagini. Nonostante la fascia di prezzo, il display offre una buona leggibilità anche all’aperto. Sotto la scocca è equipaggiato con un processore Unisoc di fascia bassa, abbinato a 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, espandibile tramite schede microSD. Le specifiche, sebbene modeste, sono pensate per gestire operazioni basilari come messaggistica, navigazione web e utilizzo di app leggere.

Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore singola da 8 MP e una frontale da 5 MP, sufficienti per scatti occasionali e videochiamate. La batteria da 4.000 mAh garantisce un’autonomia di almeno un giorno intero con un utilizzo moderato, e supporta la ricarica tramite una porta USB-C. Il dispositivo utilizza una versione alleggerita di Android Go, ottimizzata per funzionare su hardware meno potente. Questa scelta permette di mantenere l’interfaccia fluida e di garantire aggiornamenti di sicurezza regolari, un aspetto spesso trascurato nei dispositivi di fascia bassa.

Il Key supporta la connettività 4G, il Wi-Fi e il Bluetooth 5.0, offrendo tutte le opzioni essenziali per l’utilizzo quotidiano. Tra le funzionalità extra spiccano una radio FM integrata e un jack per cuffie da 3,5 mm, caratteristiche sempre più rare nei modelli di fascia alta.

Il Key sarà disponibile in Europa a partire da gennaio 2025 a un prezzo di 99€, rendendolo uno degli smartphone più economici del mercato. HMD punta a posizionarlo come una scelta ideale per utenti senior, giovani o chiunque abbia bisogno di un secondo telefono affidabile. Con il Key, la compagnia continua la sua strategia di puntare su dispositivi economici e duraturi, ideali per chi cerca uno smartphone senza complicazioni.