Il conto alla rovescia è iniziato. Il 7 gennaio 2025 sarà finalmente svelato il tanto atteso OnePlus 13 nella sua versione globale. Lo smartphone promette di ridefinire il concetto di design e usabilità. Puntando, in tal modo, su un feeling in mano mai visto prima. La presentazione sarà l’occasione per scoprire da vicino tutte le novità che lo rendono un prodotto così innovativo. La scelta dei materiali è una delle caratteristiche più affascinanti del nuovo modello. Il retro in Microfiber Vegan Leather conferisce al dispositivo un aspetto premium. Combinando lusso e praticità. Tale materiale non solo migliora la resistenza agli urti, ma è stato pensato per chi preferisce un telefono senza cover. Regalando una sensazione piacevole al tatto. I bordi piatti, altra novità di rilievo, sono progettati per garantire una presa sicura e confortevole.

OnePlus 13: emerse le prime caratteristiche di rilievo

Ryan Ruan, a capo del design industriale dell’azienda, ha sottolineato come ogni dettaglio sia stato curato per unire estetica, ergonomia e durabilità. Un altro punto forte del OnePlus 13 è la protezione del display. Il vetro Ceramic Guard, sviluppato su misura, offre una resistenza alle cadute doppia rispetto al Gorilla Glass. Proteggendo lo smartphone anche in condizioni più complesse. Inoltre, la certificazione IP68 e IP69 garantisce una resistenza ottimale contro polvere, acqua e getti ad alta pressione.

Per le prestazioni, il OnePlus 13 monta una batteria Silicon NanoStack da 6.000 mAh. Con una densità energetica di 805 Wh/L. Raggiunta con l’innovativo anodo in silicio-carbonio. La configurazione a doppia cella assicura una ricarica ultra-rapida a 100W e una durata eccezionale. Il bilanciamento del peso 50:50 contribuisce a rendere il modello maneggevole. Ciò anche se presenta un modulo fotocamera avanzato.

Con tali caratteristiche, OnePlus punta non solo a soddisfare, ma a superare le aspettative degli utenti. Il lancio del OnePlus 13 potrebbe rappresentare un nuovo punto di svolta. Non resta che attendere il 7 gennaio.