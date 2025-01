Il 2024 è stato un anno di svolta per Lancia, grazie al debutto della nuova Ypsilon. Il modello ha contribuito al rilancio completo del brand portando ad un successo che ha superato anche le aspettative più rosee. Sostituendo la scorsa versione, rimasta sul mercato per ben 14 anni, la nuova Lancia Ypsilon ha conquistato grazie alle diverse migliorie. L’auto è arrivata sul mercato con forza, con linee moderne e tecnologie avanzate.

La lancia Ypsilon è ora più grande ed offre dunque più spazio e comfort per i passeggeri. La vettura è disponibile in versioni ibrida ed elettrica, motorizzazioni sostenibili che riescono a soddisfare chiunque. Il motore ibrido, precisamente, combina un tre cilindri 1.2 litri da 74 kW con un’unità elettrica da 21 kW. Ciò garantisce efficienza e praticità. La versione elettrica BEV, con 156 CV possiede invece un’autonomia di 400 km. Nonostante il debutto del nuovo modello, il 2024 ha però registrato un calo delle immatricolazioni. Con 32.167 esemplari venduti, Lancia ha visto un ribasso del 28% rispetto al 2023. Questo dato mostra la necessità di cercare di spingere ancor più sulla Lancia Ypsilon nel 2025.

Innovazione sportiva e nuovi orizzonti per Lancia

Il 2025 porterà una novità attesa: il ritorno di Lancia nel motorsport. La Lancia Ypsilon Rally4 HF segna l’ambizione del marchio di riaffermarsi nelle competizioni, richiamando una tradizione gloriosa. Per gli appassionati di prestazioni, arriverà anche la versione Ypsilon HF, un’interpretazione sportiva dotata di un motore elettrico da 280 CV. Questo modello promette di unire sostenibilità e sportività, ampliando l’appeal della gamma.

Guardando al futuro, Lancia punta sull’arrivo della Gamma, una nuova ammiraglia che debutterà nel 2026. Disponibile in versioni ibride ed elettriche, sarà prodotta nello stabilimento di Melfi, consolidando il percorso verso l’elettrificazione. Con prezzi che partono da 24.900 euro per la versione ibrida e da 34.900 euro per quella elettrica, la nuova Lancia Ypsilon si posiziona come un’alternativa competitiva nel segmento delle city car premium. Il 2025 sarà decisivo per comprendere il reale gradimento del pubblico verso il nuovo modello. Riuscirà la Ypsilon a confermarsi come auto must del rilancio di Lancia? Le premesse sembrano promettenti.