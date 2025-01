Iliad, offerte gennaio 2025: ci sono fino a 250 GB in 5G con fibra in regalo

Se state per scegliere un nuovo gestore dovete assolutamente valutare Iliad alla luce delle offerte che mette sul sito ufficiale anche a gennaio 2025.

Iliad continua a proporre offerte telefoniche chiare e senza costi nascosti. Attualmente, tra le promozioni più interessanti c’è la Flash 210, che offre 210 GB in 5G a 9,99€ al mese. Questa tariffa include anche minuti e SMS illimitati. Essendo una Flash, può essere attivata solo fino al 16 gennaio 2025.

L’offerta è aperta sia ai nuovi clienti che ai già clienti Iliad. Tuttavia, chi è già cliente può passare alla Flash 210 solo se ha attualmente un’offerta che costa meno di 9,99€ al mese.

Le altre offerte disponibili sul sito ufficiale di Iliad

Oltre alla Flash 210, Iliad offre due altre promozioni stabili, con condizioni chiare e prezzi bloccati per sempre:

Giga 120 : 120 GB in 4G con minuti e SMS illimitati a 7,99€ al mese ;

: 120 GB in con minuti e SMS illimitati a ; Giga 250: 250 GB in 5G con minuti e SMS illimitati a 11,99€ al mese.

Tutte queste tariffe garantiscono trasparenza totale: il prezzo indicato è quello effettivo e non subirà mai aumenti nel tempo.

Sconto sulla fibra ottica

Per chi sceglie una delle offerte con un costo mensile pari o superiore a 9,99€ al mese, come la Flash 210 e la Giga 250, Iliad riserva un vantaggio aggiuntivo: la possibilità di attivare la fibra ottica a casa con velocità fino a 5 Gbps a 19,99€ al mese. Chi ha un’offerta con un costo inferiore, come la Giga 120, può comunque scegliere la fibra a 24,99€ al mese.

Con queste proposte, Iliad si conferma ancora una volta come un operatore che punta sulla semplicità e sulla convenienza, senza vincoli e con condizioni chiare per tutti. In questo caso è possibile pagare poco, avere il massimo e soprattutto beccarsi anche un regalo per avere la connessione in casa. Come Iliad, lo fanno anche altri gestori ma di certo a prezzi molto più bassi di quelli visti più in alto.