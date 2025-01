Iliad infuoca gennaio 2025: offerte fino a 250 GB, si parte da 7,99 euro

Iliad ha lanciato nuove proposte interessanti per chi cerca un piano mobile con molti giga e condizioni vantaggiose. Gli utenti che vogliono avere il meglio devono assolutamente dare uno sguardo alla nuova offerta conosciuta da tutti con il nome di Flash 210. Questa infatti che include 210 GB in 5G al prezzo di 9,99€ al mese. Tale tariffa promozionale è valida solo fino al 16 gennaio 2024, per cui c’è tempo ma non troppo.

La Flash 210 è accessibile sia ai nuovi utenti che ai clienti già attivi. Bisogna ricordare però che tutti coloro che sono già utenti Iliad e vogliono scegliere questa soluzione, devono necessariamente avere un’offerta che abbia un costo minore di 9,99 € al mese. Solo in questo caso sarà possibile effettuare un upgrade.

Altre opzioni tariffarie Iliad: ci sono la Giga 120 e la Giga 250

In aggiunta alla Flash 210, Iliad propone due tariffe permanenti davvero interessanti, le quali sono già sul sito ufficiale da mesi. Si tratta della Giga 120 e della Giga 250, quest’ultima con il 5G attivo:

Giga 120 : 120 GB in 4G per 7,99€ al mese ;

: 120 GB in per ; Giga 250: 250 GB in 5G per 11,99€ al mese.

Tutte le tariffe comprendono minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali e alcuni numeri esteri, con la garanzia che i prezzi non subiranno variazioni.

Vantaggi extra per chi attiva offerte Iliad: la fibra costa 19,99€ al mese

Chi sceglie un piano da almeno 9,99€ al mese, come Flash 210 o Giga 250, può ottenere la fibra ottica Iliad per la casa al costo scontato di 19,99€ al mese, invece di 24,99€ al mese. In questo caso si potrà optare dunque per una rete domestica ad alte prestazioni in grado di arrivare addirittura ad un massimo di 5 gigabit complessivi. Il modem è incluso nel prezzo, per cui bisognerà solo attenderlo a casa.

Iliad continua a distinguersi per la trasparenza e la convenienza, offrendo soluzioni pensate per diverse esigenze di connessione, sia mobile che domestica.