La vicepresidente dell’ UE, Roxana Minzatu, ha ribadito che la revisione delle norme che regolano il divieto di immatricolazione di auto a benzina e diesel è stata confermata per il 2026. Questo perché le nuove norme entreranno in vigore nel 2035 e l’ Unione Europea ha dato un largo anticipo alle aziende del settore. Infatti ci sono molte società che stanno investendo in soluzioni sostenibili per rimanere al passo coi tempi. Entro il 2025 la Commissione dovrà presentare una relazione sui progressi tecnologici delle auto. Successivamente nel 2026 si dovrà procedere con la revisione per constatare tutti i progressi fatti.

Le aziende che vogliono continuare a commercializzare in questo settore devono trovare delle soluzioni che non vadano contro le normative europee. Infatti molte società stanno cercando di trovare dei combustibili alternativi in modo da rendere le loro auto meno inquinanti. Questo perché si prevede un’ analisi più dettagliata degli impatti ambientali della transizione. In questo modo ci si può rendere conto dei progressi della transizione e dei miglioramenti da effettuare.

Auto, possibilità di agevolazioni per la transizione

Per agevolare la transizione alle aziende ma anche ai consumatori che si dovranno adattare alle nuove normative, si stanno mettendo in atto delle azioni per il miglioramento delle infrastrutture e delle tecnologie utilizzate. Inoltre le case automobilistiche stanno investendo moltissimo in tecnologie che gli permetterebbero di rimanere al passo con la legge. Grazie all’ utilizzo degli e-fuels, si potrebbero abbattere le emissioni anche dei veicoli già in circolazione. Per quanto riguarda invece le auto elettriche, ci sono dei piani per rendere più efficiente la rete di ricarica e utilizzare energia da fonti rinnovabili. Alcune delle aziende più importanti potrebbero richiedere delle misure di sostegno in modo da garantire una transizione giusta ed equilibrata.

Per queste nuove politiche contro l’ inquinamento molte aziende stanno cercando di adeguarsi al meglio. La possibilità di realizzare un mondo sempre più green si sta avvicinando anche se ci vorrà ancora del tempo.