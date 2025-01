Il Galaxy S25 Ultra, atteso per il 22 gennaio, sta già alimentando un acceso dibattito tra appassionati e critici. Le informazioni più recenti hanno svelato dettagli approfonditi sul comparto fotografico del nuovo flagship di Samsung. Da quanto emerso, però, sembra le aspettative per un salto generazionale siano destinate ad essere ridimensionate.

Galaxy S25 Ultra: il comparto fotografico delude?

La configurazione della fotocamera principale sarà per lo più la stessa. Il sensore principale sarà ancora il Samsung ISOCELL HP2 da 200 MP. Con le stesse specifiche già viste. La dimensione 1/1.3″, pixel variabili tramite pixel binning e apertura f/1.7. Anche i teleobiettivi non subiranno modifiche significative. Si continua a fare affidamento sui sensori Sony IMX754 da 12 MP per lo zoom 3x e IMX854 da 50 MP per lo zoom 5x.

L’unico vero aggiornamento riguarda il sensore ultra-grandangolare. Quest’ultimo vedrà l’introduzione del Samsung ISOCELL GN3 da 50 MP. Il nuovo sensore promette migliori prestazioni. Ciò grazie ad una superiore dimensione ottica (1/1.57″) e pixel da 1.0 µm. Per la fotocamera frontale, Samsung si affiderà nuovamente al collaudato ISOCELL S5K3LU da 12 MP. Già presente nel modello precedente.

La community tech si è subito divisa. Molti utenti sui social hanno espresso delusione per la mancanza di innovazioni sostanziali. Eppure, Samsung potrebbe avere una sorpresa nascosta. Voci di corridoio parlano dell’adozione della tecnologia ALoP (All Lenses on Prism). Un sistema che promette di migliorare le prestazioni ottiche grazie a una configurazione più avanzata e compatta.

Oltre alle specifiche fotografiche, il Galaxy S25 Ultra dovrebbe debuttare con il Gorilla Glass Armor. Un materiale innovativo che offre una resistenza superiore. Inoltre, la gamma di colori comprenderà un’inedita tonalità blu.

Dunque, il Galaxy S25 Ultra potrebbe riservare sorprese. Se Samsung riuscirà a sfruttare la tecnologia ALoP e migliorare l’esperienza d’uso complessiva, il dispositivo potrebbe comunque consolidare la sua posizione nel mercato degli smartphone. Non resta che attendere per poter fornire un giudizio definitivo.