WindTre rinnova le sue offerte con la Super Fibra Limited Edition. Una soluzione pensata per chi cerca velocità, affidabilità e vantaggi inclusi. Grazie al nuovo modem Wi-Fi 7, l’utente può navigare fino a 2,5GB al secondo, garantendo stabilità e copertura eccellenti in ogni angolo della casa. Il pacchetto include anche chiamate illimitate e internet senza limiti per smartphone. Servizi attivabili su un massimo di tre SIM.

WindTre: servizi extra per una connessione più sicura

Per chi sceglie di aderire online, il costo promozionale dell’ offerta è di soli 24,99€ al mese, con installazione e attivazione completamente gratuite. In più, per un anno, i clienti avranno accesso a Amazon Prime, che offre consegne rapide, film, serie TV, musica e giochi. Questa combinazione di servizi fa della Super Fibra una soluzione ideale per chi lavora da casa. Ma anche per chi si dedica particolarmente all’intrattenimento in streaming o desidera una connessione senza interruzioni.

La possibilità di usufruire del servizio WiFi Calling, che permette di effettuare e ricevere chiamate tramite rete fissa, aggiunge un ulteriore vantaggio all’offerta. È importante però sottolineare che tale promo è soggetta a limitazioni geografiche e tecniche. Infatti, nelle cosiddette “aree bianche”, l’attivazione prevede un costo aggiuntivo di 49,99€.

Oltre alla velocità, WindTre punta sulla sicurezza. L’opzione Più Sicuri Casa protegge tutti i dispositivi connessi alla rete domestica per un costo aggiuntivo di 1,99 euro al mese, con il primo mese gratuito. Questa funzione è pensata per garantire una navigazione sicura, indispensabile in un contesto in cui l’uso di dispositivi smart è sempre più diffuso.

L’ operatore offre anche soluzioni su misura per esigenze particolari. Le Partite IVA, ad esempio, possono attivare la Super Fibra Professional, pensata per chi lavora da remoto o gestisce attività imprenditoriali. Per chi invece preferisce una soluzione più flessibile, sono disponibili offerte che non includono il modem e che garantiscono tariffe bloccate per 24 mesi. In più con uno sguardo verso la sostenibilità, WindTre propone anche un pacchetto Luce e Gas 100% eco-friendly, confermando l’impegno verso l’ambiente. Attivare l’offerta è semplice. Basta verificare la copertura sul sito ufficiale e contattare un operatore per completare la procedura.