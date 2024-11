WhatsApp ha lanciato un nuovo aggiornamento nella versione beta 2.24.24.9 per Android. Introducendo importanti cambiamenti nell’interfaccia della galleria. Questo rinnovamento risponde all’esigenza di rendere l’app più intuitiva. Attraverso l’ aggiunta di funzioni per migliorare la condivisione dei contenuti. Il design aggiornato della galleria è stato appunto pensato per facilitare l’invio di foto e video. Offrendo anche una nuova opzione per mantenere la qualità originale dei file condivisi. Gli utenti possono ora selezionare più elementi in contemporanea. Una funzione che semplifica il processo di condivisione di interi album o raccolte di immagini in pochi passaggi.

WhatsApp: gestione migliorata degli album e nuove funzionalità

Un’altra novità rilevante riguarda l’introduzione di un pulsante specifico per inviare foto e video in alta qualità, preservando la risoluzione originale dei file. Questa opzione risponde anche a un’altra richiesta molto diffusa tra le persone che spesso lamentano la perdita di qualità durante l’invio di contenuti. Con il nuovo sistema, WhatsApp si avvicina alle esigenze di chi usa la piattaforma per scopi professionali o personali, mantenendo sempre alta la qualità dei file condivisi.

L’aggiornamento ha anche migliorato il supporto per la gestione degli album, che ora possono includere didascalie personalizzate. Questa nuova opzione consente di aggiungere informazioni o commenti per ogni raccolta di immagini e video. Garantendo un’esperienza più organizzata e chiara. In più, ogni album mostrerà il numero di elementi in esso contenuto, aiutando l’utente a tenere traccia dei file condivisi.

Per migliorare la velocità di condivisione, l’interfaccia ora evita il passaggio automatico all’editor. Coloro che desiderano inviare contenuti senza apportare modifiche possono così saltare direttamente alla schermata di condivisione. Chi preferisce personalizzare foto e video può comunque accedere all’editor con un pulsante dedicato accanto alla barra della didascalia, garantendo massima flessibilità. Anche se questa versione della galleria è per ora limitata a pochi utenti in beta, si prevede una graduale distribuzione per tutti gli utilizzatori nei prossimi aggiornamenti.