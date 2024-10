Roborock Qrevo Slim disponibile in Italia: quanto costa il robot per le pulizie

Chi ama la tecnologia non può fare a meno oggi di rifarsi a quest’ultima anche per pulire casa. Quando si torna dal lavoro è davvero deprimente dover cominciare a correre qua e là tra una stanza e l’altra per rassettare tutto ma ovviamente al giorno d’oggi c’è qualcuno che può almeno pulire il pavimento meglio e prima di voi. Sono tantissimi infatti i robot aspirapolvere che si vendono in giro ma come Roborock Qrevo Slim ce ne sono davvero pochi.

Questo prodotto, che in tanti attendevano, è stato presentato poco fa e sarà disponibile dal 21 ottobre direttamente su Amazon oltre che sul market del produttore. Questo significa dunque che il famoso robot aspirapolvere diventa ufficiale anche in Italia proponendo la sua disponibilità con tanto di offerta di lancio valida fino al prossimo 4 novembre.

Roborock Qrevo Slim è disponibile in Italia, ecco le info

Per la prima volta arriva il nuovo sistema basato sulla tecnologia 3D ToF, chiamato StarSight Autonomous. Questo è fatto con un doppio laser e permette di avere una panoramica completa dell’ambiente che circonda il robot, riuscendo a capirne altezza e profondità. Il sistema, infatti, è in grado di formare un array laser ad alta densità dotato di oltre 21.600 punti di rilevamento oltre che di una frequenza di campionamento pari a 38.400Hz che, uniti a una fotocamera intelligente RGB, offrono una navigazione con precisione millimetrica e una mappatura accurata

Questa richiestissima tecnologia è risultato di oltre cinque anni di collaborazione tra Roborock ed altre aziende e rappresenta anche un nuovo punto di riferimento nel settore permettendo a Roborock Qrevo Slim di girare per l casa con la massima precisione ed efficacia evitando tutti gli ostacoli, riconoscendone ben 73 tipi di ostacoli. Degna di nota è la rapida risposta a ostacoli inaspettati come gli animali domestici; quando li incontra, il dispositivo interrompe intelligentemente la sua spazzola principale e regola la traiettoria in rapporto ai pelosetti di casa, garantendo loro pace e serenità.

Dotato della spazzola FlexiArm e del mocio laterale estensibile, della potente spazzola DuoRoller Riser e di un’aspirazione da 11.000Pa, Roborock Qrevo Slim garantisce un’eccellente performance di pulizia. Abbinato alla stazione di ricarica multifunzionale 3.0, ora aggiornata, ha anche la funzionalità potenziata di lavaggio del suo mocio.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita direttamente su Amazon, dal 21 ottobre fino al 4 novembre costerà solo 999 € invece che 1299 €.