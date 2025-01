Continuano ad arrivare senza sosta nuovi rumors e indiscrezioni sulla prossima console da gaming di casa Nintendo. Ci stiamo riferendo ovviamente alla prossima Nintendo Switch 2. Qualche settimana fa erano emerse in rete le prime informazioni riguardanti un dettaglio in particolare, cioè i Joy-Con che contraddistingueranno questa console. Nel corso delle ultime ore, però, sono state pubblicate in rete le prime foto reali di questi ultimi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Nintendo Switch 2, trapelano nuove foto dal vivo dei Joy-Con

Nel corso delle ultime sono state pubblicate in rete le prime foto reali dei Joy-Con che troveremo sulla prossima console di casa Nintendo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla prossima Nintendo Switch 2. Le foto in questione sono state pubblicate sul noto social cinese Reddit da un leaker. Osservando queste foto, possiamo quindi avere una ulteriore conferma riguardo al design di questa nuova console.

In particolare, è possibile notare come siano state pressoché confermate le informazioni che erano emerse fino ad ora. La prima di queste foto raffigura il controller nella colorazione nera e azzurra. Quest’ultimo è posizionato di profilo. Qui sono presenti i due tasti fisici SL e SR, gli agganci magnetici per connetterlo alla console, la porta per la ricarica e un tasto per la connessione.

A differenza dei controller della precedente console, è quindi chiaramente visibile come l’azienda abbia implementato le dimensioni della sua prossima Nintendo Switch 2 compresi, per l’appunto, i Joy-Con. La seconda foto pubblicata in rete, invece, mostra la parte posteriore del controller, sempre nella colorazione nera e azzurra. Sul retro del controller, spicca poi il logo dell’azienda Nintendo.

Insomma, si aggiunge un altro tassello importante a ciò che sappiamo sulla prossima Nintendo Switch 2. Ricordiamo che, secondo le indiscrezioni emerse in rete fino ad ora, questa nuova console dovrebbe arrivare ufficialmente sul mercato il 28 marzo 2025.