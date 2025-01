Il mondo della tecnologia è in continua evoluzione. A tal proposito, Microsoft sembra determinata a ritagliarsi un posto di rilievo nel settore dei dispositivi pieghevoli. Nonostante il termine del supporto software per il Surface Duo 2 avvenuto a ottobre, il colosso di Redmond non ha abbandonato l’idea di sviluppare prodotti per tale mercato. A dimostrarlo c’è un nuovo brevetto che svela un approccio completamente inedito alla progettazione di dispositivi pieghevoli.

Microsoft continua ad investire nel settore dei pieghevoli

Non è la prima volta che l’azienda di Redmond esplora il settore. Già a marzo era emerso un brevetto che delineava un dispositivo più simile al Galaxy Z Fold. Con un design a libretto. L’attenzione dell’azienda a queste tecnologie dimostra una strategia diversificata e lungimirante.

Il brevetto presentato descrive un meccanismo avanzato per cerniere. Quest’ultimo si differenzia sia dal design a doppio schermo separato, sia dalla tecnologia “a goccia d’acqua“. Adottata da molti smartphone pieghevoli attuali. La soluzione di Microsoft prevede una struttura in grado di piegarsi e scorrere, garantendo un movimento fluido del display. Tale sistema non solo promette una maggiore affidabilità del pannello, ma punta anche a ridurre lo spessore complessivo del dispositivo. Aprendo nuove possibilità per il design.

E non è tutto. Quanto emerso dal brevetto lascia suggerire che la tecnologia potrebbe essere applicata non solo agli smartphone, ma anche a tablet o laptop pieghevoli della linea Surface. Ampliando notevolmente il potenziale impatto dell’innovazione. Resta da vedere se e come tali idee si concretizzeranno in prodotti commerciali.

Come accade spesso con i brevetti, infatti, non tutte le innovazioni vedranno la luce. Eppure, l’approccio di Microsoft lascia intendere che l’azienda sta lavorando intensamente per ritornare protagonista nel panorama dei dispositivi mobili. Se il passato del Surface Duo è stato breve e poco intenso, il futuro dei dispositivi pieghevoli di Microsoft potrebbe raccontare una storia diversa ed innovativa.