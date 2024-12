Microsoft ha ufficialmente lanciato Vision. Una funzione innovativa riservata agli abbonati a Copilot Plus negli Stati Uniti. Presentata dal CEO di Microsoft AI Mustafa Suleyman attraverso un annuncio su X (ex Twitter). Vision consente all’assistente IACopilot di interpretare ciò che l’utente visualizza sul browser Edge. Offrendo suggerimenti in tempo reale e consigli personalizzati. Questo strumento si propone di rivoluzionare completamente le attività quotidiane come lo shopping online e la pianificazione di eventi. In modo da rendere il processo più intuitivo e immediato.

Grazie a Microsoft arriva un’intelligenza artificiale sempre più personalizzata

Grazie alla sua capacità di analizzare i contenuti delle pagine web, Vision trasforma la navigazione in un’esperienza molto più fluida. In quanto riduce la necessità di ricerche manuali. Microsoft descrive questa innovazione come un “secondo paio di occhi” potenziato dall’IA. Assolutamente in grado di individuare informazioni rilevanti in pochi istanti. Questo nuovo approccio dimostra come la tecnologia possa essere utilizzata per migliorare l’efficienza. Ma anche la personalizzazione dell’esperienza d’uso dell’ utente.

La nuova funzionalità trova applicazione in diversi scenari. Tra cui la pianificazione di una serata al cinema o la scelta di un ristorante. Essa offre infatti dettagli su orari, menu o disponibilità di biglietti. Per gli appassionati di shopping online, Vision analizza le pagine dei prodotti per suggerire articoli che si allineano al gusto e al budget dell’utente. Attualmente Vision però è disponibile solo su una selezione limitata di siti web, anche per gli utenti Pro. A tal proposito, Microsoft sta collaborando con vari editori per ampliare la compatibilità e offrire un servizio sempre più completo.

Nonostante esistano altre soluzioni simili, come quelle offerte da Google Chrome e Opera, Vision si distingue per il suo approccio e la maggiore personalizzazione. Suleyman ha enfatizzato come tale funzionalità rappresenti un regalo perfetto per le festività natalizie. In più ha sottolineato che è già in fase di lancio per gli utenti americani di Copilot Pro su Windows.