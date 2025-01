Splendida occasione per risparmiare su Amazon, oggi potete infatti pensare di acquistare un Lenovo Tab M11, un tablet di ottima qualità generale con un prezzo di vendita inferiore ai 200 euro, l’occasione perfetta per spendere relativamente poco e godere di buone prestazioni.

Il prodotto risulta essere caratterizzato da un ampio display da 11 pollici di diagonale, con risoluzione 1920 x 1200 pixel (WUXGA), le cornici non sono propriamente sottilissime, ma per il resto risulta essere dotato di dettagli e nitidezza generali di maggiore qualità. Sotto il cofano si trova un processore MediaTek Helio G88, con alle spalle una configurazione di base molto convincente: 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Scoprite subito i codici sconto Amazon gratis e le offerte migliori del momento, iscrivendovi al canale Telegram di TecnoAndroid.

Lenovo Tab M11: la promozione è scontatissima

Per l’acquisto del prodotto di cui vi stiamo parlando nell’articolo sono necessari all’incirca 180 euro, circa il 21% in meno del listino iniziale di 229 euro, notando comunque che nella stessa cifra sono da considerarsi incluse anche garanzia di 24 mesi, ma soprattutto la Tab Pen, quindi la penna che può trasformare il vostro dispositivo portatile in un vero e proprio taccuino. Completate l’ordine al seguente link.

Il sistema operativo di base è Android 13, con possibilità di installare sin da subito le nuove versioni del medesimo OS. A differenza di altri modelli oggi in commercio, è bene notare la presenza del jack audio da 3,5mm, così ad esempio da potervici collegare cuffie esterne o similari, ma soprattutto lo slot per l’espansione della memoria interna (una piccola chicca in un tablet). Il comparto fotografico non risulta essere particolarmente rilevante, con nella parte posteriore ed anteriore praticamente lo stesso identico sensore da 8 megapixel, mentre sui lati corti ben 4 altoparlanti fisici ottimizzati con Dolby Atmos, per riuscire a godere di una multimedialità superiore al normale.