Mercedes CLA 2025: rivoluzione tra elettrico ed ibrido

La Mercedes CLA 2025 porta ad un passo importante nel piano di elettrificazione del brand Made in German. Con la piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture), progettata per massimizzare i vantaggi dell’elettrico e supportare motorizzazioni ibride, la CLA punta a ridefinire il segmento. Il design della nuova CLA, ispirato al concept presentato a Monaco nel 2023, rappresenta un’evoluzione stilistica senza stravolgimenti. Le linee aerodinamiche migliorano l’efficienza, ottimizzando autonomia e consumi. I fari sottili con firma luminosa a forma di stella e la linea del tetto sportiva conferiscono alla vettura un aspetto dinamico. Gli interni seguono la filosofia dei modelli più recenti di Mercedes. Ampi schermi digitali dominano l’abitacolo, integrando un sistema infotainment avanzato. Questa combinazione di tecnologia e comfort mira a offrire un’esperienza premium.

Propulsione Mercedes: elettrico e ibrido per ogni esigenza sostenibile

La piattaforma MMA Mercedes supporta un’architettura a 800 V, consentendo ricariche rapide fino a 320 kW. La versione 100% elettrica offre motori sincroni a eccitazione permanente, con una potenza massima di 200 kW per la trazione posteriore. Le varianti 4MATIC aggiungono un secondo motore sull’asse anteriore. Le batterie disponibili, da 85 kWh o 58 kWh, garantiscono autonomia e flessibilità. La tecnologia al carburo di silicio (SiC) migliora l’efficienza energetica, mentre la trasmissione a due velocità del motore principale ottimizza le prestazioni.

Accanto all’elettrico, Mercedes propone unità ibride Mild Hybrid a 48 V, ideali per chi cerca versatilità. Il motore a ciclo Miller da 1,5 litri, disponibile in tre potenze (100, 120 o 140 kW), è abbinato a un cambio a doppia frizione a otto velocità. Questa configurazione permette brevi tratti in modalità elettrica e la funzione di veleggiamento fino a 100 km/h. Con la nuova CLA, Mercedes offre una gamma larga e tecnologicamente avanzata rispetto al passato. La combinazione di design moderno, innovazione tecnica e opzioni di motorizzazione risponde alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione. La CLA 2025 non è solo un’auto, ma un simbolo della transizione verso una mobilità sostenibile. Riuscirà a conquistare il pubblico?