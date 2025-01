Finalmente ci siamo. Dopo davvero numerosi rumors e leaks, il produttore tech Xiaomi ha presentato in veste ufficiale il suo nuovo smartphone di punta. Ci stiamo riferendo al nuovo Redmi Turbo 4. Come avevano anticipato le indiscrezioni, si tratta a tutti gli effetti del primo ad essere alimentato dal nuovo soc di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Questo nuovo device sarà distribuito per il mercato cinese, mentre dovrebbe essere distribuito presso altri mercati con il nome di Poco X7 Pro.

Xiaomi annuncia ufficialmente in Cina il suo nuovo Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 4 è il nuovo smartphone di punta del produttore cinese Xiaomi ed è stato da poco annunciato in veste ufficiale per il mercato cinese. A contraddistinguerlo troviamo la presenza dell’inedito processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Non mancano ovviamente a supporto numerosi tagli di memoria, con fino a ben 16 GB di e fino a ben 512 GB di storage interno.

Lo smartphone promette inoltre un’ottima autonomia. Questo grazie alla presenza di una grande batteria con una capienza di 6550 mah con supporto alla ricarica rapida da 90W. Sul fronte spicca la presenza di un display con tecnologia OLED di tipo LTPS. La diagonale è pari a 6.67 pollici ed è presente una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Il comparto fotografico include un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine più un sensore grandangolare da 8 MP, mentre sul fronte è presente una fotocamera per i selfie da 20 MP. Non manca nemmeno la certificazione di impermeabilità IP68 per la resistenza contro acqua e polvere.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone di punta Redmi Turbo 4 sarà disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo iniziale di circa 265 euro al cambio attuale. Ricordiamo che quest’ultimo arriverà a breve presso altri mercati con un altro nome, ovvero Poco X7 Pro.