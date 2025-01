Il nuovo anno è arrivato e l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di stupire ancora grazie alla sua fantastica proposta. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha messo a disposizione degli utenti tante offerte favolose e soprattutto a basso costo. Tra queste, spicca in primis l’offerta dal costo più basso, ovvero quella denominata Kena 4,99 100 GB. Vediamo qui di seguito cosa ha da offrire.

Kena Mobile propone super offerte mobile a basso costo

Anche per il nuovo anno l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta proponendo una valanga di offerte estremamente convenienti. Come già accennato in apertura, una delle offerte più a basso costo è quella denominata Kena 4,99 100 GB. Quest’ultima, come suggerisce il nome, arriva ad includere ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati.

Questi saranno utilizzabili dagli utenti per navigare con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, gli utenti avranno a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Come già detto, poi, una delle cose più sorprendenti di questa promo è il suo prezzo. Gli utenti che la attiveranno, infatti, dovranno sostenere un costo di appena 4,99 euro al mese.

Per questa promozione, l’operatore virtuale ha inoltre deciso di proporre gratuitamente sia il costo di attivazione sia il costo per la scheda sim. Ricordiamo comunque che questa offerta è rivolta principalmente a chi richiederà la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali di Kena Mobile. Tra questi, sono compresi operatori come Iliad, Fastweb, Lyca Mobile, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile, CoopVoce e Tiscali.

Sul sito dell’operatore rimangono poi disponibili altrettante offerte estremamente convenienti. Per chi ha bisogno di una maggiore quantità di traffico dati per navigare in tranquillità, è ad esempio disponibile l’offerta mobile Kena 9,99 230 GB.