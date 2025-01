ho. Mobile regala la promo da 200 GB in 5G, c'è l'assistenza via WhatsApp

Con tutte le offerte che ci sono in giro, trovare quella giusta potrebbe essere complicato per una questione di imbarazzo della scelta. Dando però uno sguardo al sito ufficiale di ho. Mobile ogni utente potrebbe schiarirsi le idee tutto d’un tratto: c’è infatti una nuova soluzione che al suo interno implica davvero il meglio. Si tratta della promo che offre anche il 5G gratis, il tutto per un prezzo straordinario.

ho. Mobile: è arrivata la nuova promo da 200 giga al mese, ecco i dettagli

Per avere il meglio questa volta bisogna affidarsi al gestore virtuale di Vodafone, ovvero ho. Mobile. La sua promo, che ha un prezzo inferiore ai 10 € mensili, è ora disponibile sul sito:

200 GB di traffico dati, ora con accesso al 5G ;

di traffico dati, ora con accesso al ; Minuti senza limiti verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS illimitati verso tutti;

verso tutti; Prezzo fisso di 9,99 euro al mese.

L’attivazione è disponibile a partire da 2,99 euro una tantum, con il costo che può variare in base all’operatore di provenienza.

eSIM o SIM fisica: la scelta è flessibile

Una delle novità più comode di questa offerta è la possibilità di scegliere tra la classica SIM fisica o la più pratica eSIM. Scegliendo la seconda soluzione, gli utenti possono avere un’attivazione molto più rapida in quanto non ci sarà bisogno di attendere la scheda fisica a casa. Oltre a tutto questo, bisogna ricordare che il prezzo per avere la eSIM è di 1,99 €. Nel caso in cui si dovesse scegliere invece la SIM tradizionale, sarà tutto molto rapido una volta arrivata a casa. Si potrà utilizzare infatti anche lo SPID per attivare tutto.

Assistenza WhatsApp, un nuovo aspetto esclusivo di ho. Mobile

Un’altra novità importante è l’introduzione dell’assistenza clienti tramite WhatsApp. Questa funzione permette di ricevere aiuto e risposte direttamente sull’app di messaggistica più usata, rendendo il supporto più accessibile e immediato.