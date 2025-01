Telegram si aggiorna e cambia per sempre: ora batte WhatsApp

Tante persone se ne sono già accorte: è arrivato un nuovo aggiornamento per Telegram, celebre piattaforma di messaggistica. L’applicazione colorata di azzurro si arricchisce di alcune funzionalità eccezionali che nel 2025 introducono dei nuovi strumenti. È in questo modo che Telegram vuole migliorarsi e soprattutto migliorare l’esperienza dei suoi utenti, rendendoli molto più sicuri e in grado di svolgere più funzionalità direttamente dall’applicazione.

Reazioni per i messaggi di servizio su Telegram

Ora è possibile esprimere una reazione anche ai messaggi di servizio, ovvero notifiche che appaiono quando si riceve un regalo, qualcuno entra in un gruppo o viene avviata una videochiamata. Questa aggiunta rende le conversazioni ancora più interattive e personalizzabili.

Filtri di ricerca avanzati

Sono stati introdotti dei nuovi filtri che servono a migliorare nettamente la funzionalità di ricerca di Telegram soprattutto in chat. Sono diversi gli aspetti che permettono di suddividere i risultati:

Tutte le chat;

Chat private;

Chat di gruppo;

Canali.

Questa modifica semplifica il processo di ricerca di messaggi e contenuti specifici, migliorando l’esperienza utente.

Verifica da fonti esterne

Telegram ha potenziato il sistema di verifica degli account per tutelare gli utenti. Oltre al classico badge di verifica per personaggi pubblici e organizzazioni, ora esiste un sistema di verifica esterna. Alcune fonti autorizzate possono assegnare un’icona aggiuntiva di verifica accanto al nome di un account o chat. Questo meccanismo è pensato per combattere la disinformazione e prevenire truffe online.

Emoji personalizzate nelle cartelle

Gli utenti Premium possono ora personalizzare ulteriormente l’app utilizzando emoji personalizzate per i nomi delle cartelle. Questa funzione consente di sostituire il testo con icone personalizzate, rendendo l’organizzazione delle chat più divertente e visivamente accattivante.

Lettore QR integrato, basta usare la fotocamera

L’introduzione di un nuovo lettore di codici QR è parte integrante di questo nuovo aggiornamento. Direttamente da Telegram, gli utenti potranno servirsi della fotocamera per scansionare tutti i QR Code.