Con l’inizio del nuovo anno a molti utenti potrebbe interessare aggiornare la promozione presente sul loro numero di cellulare, magari effettuando anche la portabilità del numero presso un altro operatore ritenuto più adatto alle proprie necessità, in questo contesto sicuramente una scelta da prendere in considerazione è rappresentata da ho mobile, il provider tinto di viola infatti da tantissimi anni e elargisce promozioni di vario genere che accontentano le esigenze di tutti i consumatori su vari punti di vista, l’operatore tra l’altro per restare competitivo in un mercato sempre in evoluzione ha deciso quest’estate di mettere a disposizione la connettività 5G senza però alzare i propri prezzi di vendita al dettaglio, di fatto dunque le sue promozioni sono tra le più convenienti attualmente disponibili sul mercato.

Restando proprio in tema di promozioni disponibili sul sito ufficiale dell’operatore italiano, sono presenti due super promo pensate proprio per coloro che hanno voglia di utilizzare la connettività 5G e ovviamente sono in possesso di un dispositivo abilitato a questa funzione, scopriamole insieme.

Due promo per chi non vuole compromessi

Attualmente sul sito ufficiale dell’operatore tinto di viola sono disponibili due promozioni in 5G decisamente importanti, la prima garantisce a 9,99 € al mese ben 200 GB di traffico dati in 5G con minuti ed SMS illimitati, la seconda invece a 11,99 € al mese offre 250 GB in 5G con minuti ed SMS illimitati anche questa volta, ad accomunare le due promo e il costo di attivazione di 2,99 € che sarà tale solo per coloro che effettuano la portabilità da un operatore virtuale supportato dalla promo scelta, in caso contrario infatti il costo salirà a 29,90 € e in entrambi i casi quest’ultimo comprenderà anche il costo della Sim e della sua spedizione.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale del provider italiano ed effettuare l’attivazione direttamente online con pochi semplici passi abbastanza intuitivi.