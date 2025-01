Gli attacchi informatici sponsorizzati da governi rappresentano una minaccia crescente. Ciò colpendo infrastrutture critiche e sfidando la fiducia globale nei sistemi digitali. A tal proposito, è emblematico il recente attacco hacker cha ha colpito il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Quest’ultimo è stato attribuito a un presunto gruppo criminale. Legato al governo cinese. L’attacco hacker evidenzia la sofisticazione e l’audacia delle operazioni di cyberespionaggio condotte da Advanced Persistent Threats (APT).

Attacco hacker contro il Dipartimento del Tesoro USA

A dicembre, hacker presumibilmente finanziati dalla Cina hanno sfruttato una chiave digitale compromessa del fornitore di sicurezza BeyondTrust. In tal modo hanno ottenuto accesso a postazioni di lavoro e documenti sensibili. Nonostante il sistema violato sia stato disattivato rapidamente, il potenziale danno di tali intrusioni è immenso. Non solo in termini di perdita di dati, ma anche di impatti strategici su economie e sicurezza nazionale.

Suddetti attacchi hacker mettono in luce una realtà allarmante. Le infrastrutture digitali non sono mai completamente invulnerabili. Nemmeno quelle di istituzioni governative di alto livello. È fondamentale incentivare la collaborazione tra le forze dell’ordine, agenzie di sicurezza e il settore privato. Solo così sarà possibile mitigare i rischi. Oltre che rafforzare le difese contro simili minacce.

D’altro canto, le accuse contro la Cina sono state respinte con fermezza da Pechino. Il governo cinese ha dichiarato infondate le rivendicazioni statunitensi. Inoltre, ha accusato Washington di diffondere false informazioni per fini politici. L’incidente non è un caso isolato. Gruppi come Storm-0558 e Salt Typhoon, ritenuti legati alla Cina, sono stati già collegati a numerosi attacchi hacker contro aziende e agenzie governative statunitensi. Accedendo a dati sensibili e compromettendo servizi essenziali.

Prevenire attacchi futuri richiederà investimenti significativi. Ciò insieme all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e, soprattutto, una cooperazione senza precedenti tra i governi. Solo in tal modo sarà possibile salvaguardare la sicurezza e la stabilità globale.