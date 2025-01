Google Maps: attenti a questo errore, potrebbe essere pericoloso

Utilizzare un sistema di navigazione per recarsi in un posto è da sempre una pratica che gli automobilisti hanno loro disposizione. Da quando esiste, tutti si affidano costantemente a Google Maps, applicazione che dallo smartphone può condurre ovunque in ogni parte del mondo. Allo stesso tempo non bisogna sempre fidarsi, siccome questa volta ci sarebbe un errore in corso che sarebbe portando diversi disagi in India.

Molti visitatori infatti, con l’intenzione di raggiungere il celebre tempio Kollur Mookambika, si sarebbero ritrovati nel piccolo villaggio di Nandalike, a circa 100 km di distanza. La causa di tutto ciò sarebbe un’indicazione errata sulla mappa dell’app.

Disagi nel villaggio e segnalazioni ignorate

L’inconveniente nasce dal fatto che Google ha confuso un piccolo tempio locale dedicato alla Dea Mookambika a Nandalike con quello ben più noto di Kollur. Gli abitanti del villaggio dunque si stanno ritrovando a fronteggiare ogni giorno centinaia di auto ricolma di visitatori.

Un turista ha raccontato di essersi ritrovato fuori strada dopo un lungo viaggio da Hyderabad, seguendo le indicazioni fornite dall’app. “Viaggiare di notte e ritrovarsi in un luogo sconosciuto ci ha creato molti disagi”, ha spiegato.

Nonostante numerose segnalazioni da parte dei residenti e dei turisti stessi, l’errore non è stato ancora corretto. Eppure, una semplice modifica alle mappe risolverebbe il problema in pochi passaggi.

Non è la prima volta per Google Maps

Purtroppo, questo episodio non è un caso isolato. In passato, errori simili hanno creato problemi ben più gravi. Un esempio è quello capitato durante una tempesta di sabbia, Google Maps ha deviato diversi automobilisti su una strada sterrata nel deserto del Mojave, causando danni ai veicoli e lunghe ore di attesa per i soccorsi.

Questi errori sollevano dubbi sulla precisione dell’app di navigazione più usata al mondo, dimostrando quanto una svista apparentemente banale possa trasformarsi in un problema serio per chi si affida a questo strumento.