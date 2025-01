Con Huawei Watch Fit 3 gli utenti si ritrovano a poter approfittare di un prodotto di relativamente piccole dimensioni, che permetta comunque di godere di ottime prestazioni, e che allo stesso tempo sia perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo in commercio. E’ bene sapere, infatti, che è possibile utilizzarlo, nel pieno delle sue funzionalità, sia con iOS che con Android.

Il prodotto presenta un design estremamente sottile, con un display AMOLED da 1,82 pollici di diagonale, compeltamente touchscreen e retroilluminato, il sistema di controllo fa affidamento anche su una piccola corona nella parte destra, con a fianco il pulsante fisico (personalizzabile). Di base viene commercializzato, almeno nella versione che vi proponiamo nell’articolo, con cinturino realizzato in silicone, facilmente intercambiabile, e sostituibile con l’acquisto di uno dei tanti modelli che trovate in commercio.

Huawei Watch Fit 3: uno sconto imperdibile su Amazon

Se volete risparmiare sull’acquisto di Huawei Watch Fit 3, siete nel posto giusto, poiché a tutti gli effetti è possibile godere di una forte riduzione di 30 euro sul listino originario di 159 euro. In altre parole l’utente potrà spendere solamente 129 euro, con lo sconto del 19%, raggiungibile direttamente al seguente link.

I suoi punti di forza sono indubbiamente molteplici, si spazia dalla luminosità di 1500 nits, con risoluzione 247ppi ed un rapporto schermo/corpo del 77,4% (ricordiamo che il refresh rate è a 60Hz), passando per dimensioni estremamente ridotte. Da notare infatti essere dotato di uno spessore di soli 9,9 millimetri, con peso di 26 grammi, il cui corpo è realizzato in lega di alluminio, ma anche fibbia in metallo per risultare il più versatile possibile. Non mancano all’appello tutte le funzioni di base che ci saremmo aspettati di trovare in questo periodo, ed anche nella sua fascia di prezzo di posizionamento.