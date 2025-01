PosteMobile, marchio di telefonia mobile di Poste Italiane, introduce “300% Digital“. Un’offerta riservata ai nuovi clienti acquistabile esclusivamente online. Con un costo mensile di 9,99€, il piano mette a disposizione 300GB di traffico dati in 4G+ con velocità fino a 300Mbps. Garantendo così una connessione affidabile e veloce. Le chiamate e gli SMS hanno un costo di 18 cent. al minuto o per singolo messaggio. Per chi desidera invece un servizio più completo, è possibile passare al piano Creami Extra WOW 300. Questa soluzione con soli 2€ in più al mese, offre chiamate e SMS illimitati oltre ai 300GB di dati inclusi.

PosteMobile: servizi aggiuntivi e gestione tramite app

Tale proposta di PosteMobile si distingue anche per il bonus in credit. Ovvero se il cliente utilizza meno di 100GB di traffico dati al mese, riceve 20credit. Ogni credito corrisponde a un minuto di chiamata o un SMS. Tutto ciò rende l’offerta particolarmente vantaggiosa per chi consuma meno dati ma utilizza regolarmente la telefonia tradizionale. L’attivazione prevede un costo iniziale di 20€. Valore che viene suddiviso per l’acquisto della SIM e per la prima ricarica comprensiva del canone mensile.

Oltre al grande quantitativo di dati, “300% Digital” offre servizi inclusi senza costi aggiuntivi. Tra cui il trasferimento di chiamata, l’avviso “Ti cerco” e il controllo del credito al numero 401212. Gli utenti possono poi utilizzare l’hotspot per condividere la propria connessione con altri dispositivi senza costi extra. La copertura della rete è garantita dal 4G+ di Vodafone. La quale assicura una connessione stabile per oltre il 99% della popolazione italiana.

Per gestire l’offerta, l’app PostePay rappresenta un alleato indispensabile. Disponibile per dispositivi iOS e Android, permette di monitorare il traffico residuo. Ma a che effettuare ricariche e personalizzare l’esperienza d’uso in pochi clic. In caso di mancato rinnovo, subentreranno però diverse spese a seconda del servizio utilizzato. Ad esempio ogni minuto per le chiamate costerà 18cent., come anche per singolo SMS inviato. Mentre ogni 500MB di dati al giorno avrà una tariffa fissa di 2€. È però possibile disattivare o attivare questa opzione tramite un messaggio gratuito o accedendo all’area personale.

Insomma, con “300% Digital“, PosteMobile dimostra ancora una volta di saper rispondere alle esigenze dei clienti. Proprio perché riesce a combinare perfettamente velocità, flessibilità e semplicità.