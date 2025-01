Lo sconto che Amazon ha pensato di attivare in questi giorni è davvero da pazzi, infatti dovete sapere che è possibile mettere le mani su una smart TV LG ad uno dei prezzi più bassi che abbiate mai visto, considerando giustappunto che la spesa viene ridotta di 600 euro rispetto al valore iniziale di listino.

Il prodotto che oggi potete acquistare a relativamente basso prezzo appartiene alla serie C4 2024, si tratta del modello OLED55C46LA, è una smart TV con risoluzione in 4K, sfruttando allo stesso tempo la tecnologia OLED. Sotto il cofano viene posto un processore di ultima generazione, è l’alpha9 gen7, con brightness booster, e soprattutto sistema opertivo webOS 24. Quest’ultimo viene considerato da molti come uno dei migliori in circolazione, soprattutto per la sua fluidità e versatilità, oltre ad una completezza di livello superiore.

Amazon: il prezzo è bassissimo su questa smart TV

La smart TV LG risulta essere in vendita su Amazon ad un listino di 1799 euro, un prezzo che la stessa azienda americana ha deciso di ridurre fortemente per avvicinare il più possibile gli utenti all’acquisto, sino a scendere a soli 1199 euro, con un risparmio del 33%, e circa 600 euro di sconto. Effettuate l’ordine al seguente link.

Il prodotto presenta altoparlanti di 40W, più che sufficienti per soddisfare ogni tipologia di utente, anche se nulla vi vieta di ricorrere all’acquisto di una soundbar, tra le tante disponibili su Amazon. La smart TV può raggiungere i 144Hz di refresh rate, con supporto a GSync e VRR, oltre a Amazon Alexa, per il controllo con l’ausilio della propria voce, mentre nella parte posteriore si trovano connettori di vario genere, tra cui appunto la HDMI 2.1 di nuova generazione, per il collegamento diretto di console o dispositivi di vario genere.