Iliad ha 3 offerte senza eguali: scopri come avere fino a 250 giga in 5G

Iliad propone diverse offerte interessanti per chi cerca una nuova tariffa mobile con tanti giga e condizioni chiare. Spicca tra tutte la promo Flash 210. Questa offre al suo interno un quantitativo di 210 GB in 5G al costo di 9,99€ al mese. Con un promo del genere gli utenti possono avere il meglio ma devono ricordare che, essendo una Flash, ha una durata limitata e può essere attivata fino al 16 gennaio 2024.

La Flash 210 è disponibile sia per nuovi clienti che per già clienti Iliad. Tuttavia, chi è già cliente può attivarla solo se possiede attualmente un’offerta con un costo inferiore ai 9,99€ al mese.

Altre offerte Iliad disponibili: ecco la Giga 120 a la Giga 250

Oltre alla Flash 210, Iliad propone due tariffe permanenti, entrambe disponibili sul sito già da diversi mesi:

Giga 120 : 120 GB in 4G al costo di 7,99€ al mese ;

: 120 GB in al costo di ; Giga 250: 250 GB in 5G al costo di 11,99€ al mese.

Tutte le offerte includono minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali e alcune destinazioni estere. Inoltre, Iliad garantisce che il prezzo non cambierà mai, restando fisso per sempre senza costi nascosti o rimodulazioni. Almeno per il momento non ci sono date di scadenza per queste promo, ma comunque esortiamo gli utenti a fare prima possibile qualora fossero interessati.

Vantaggi extra per chi sceglie le offerte Iliad: c’è la fibra in sconto

Un ulteriore beneficio è riservato a chi attiva un’offerta da almeno 9,99€ al mese, come la Flash 210 o la Giga 250. Questi clienti possono accedere alla fibra ottica Iliad per la connessione di casa a 19,99€ al mese, invece del prezzo standard di 24,99€ al mese.

Le offerte Iliad si distinguono per trasparenza e convenienza, con soluzioni adatte a diverse esigenze di navigazione e chiamate. Sia per chi desidera tanti giga a prezzo contenuto, sia per chi cerca una connessione stabile anche a casa, le attuali promozioni offrono grandi vantaggi.