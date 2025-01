Apple Watch 4 diventa ufficialmente vintage

Apple ha aggiornato l’elenco dei suoi dispositivi vintage e obsoleti, inserendo ufficialmente anche l’Apple Watch Series 4, insieme agli ultimi Mac con processori Intel.

Cosa significa “prodotto vintage”

Per quale motivo questo modello di smartwatch viene ormai considerato vintage? Ma soprattutto: quali sono i canoni che portano Apple Watch 4 a guadagnarsi questo “titolo”? Un prodotto di casa Apple viene considerato vintage dopo che non viene più distribuito da oltre cinque anni. Ovviamente a far parte della categoria sono tutte le varianti, sia quella in acciaio che quella più economica in alluminio. Ovviamente nessun formato è escluso, a partire dai 40 mm fino ai 44 mm.

Dopo sette anni dalla fine della distribuzione, un prodotto diventa invece obsoleto e non può più essere riparato tramite i canali ufficiali.

Un dispositivo storico per Apple, la genesi di Apple Watch 4

A settembre 2018, l’Apple Watch Series 4 venne lanciato ufficialmente e fu rivoluzionario. Scaturirono infatti tantissimo interesse innanzitutto le cornici più sottili, per non parlare del display che finalmente divenne più ampio. Anche gli angoli più arrotondati fecero la loro parte.

Sebbene ancora oggi questo prodotto risulti all’avanguardia e, anche all’apparenza, innovativo, non ha ricevuto l’ultimo aggiornamento. È infatti rimasto fermo a watchOS 10.

Anche il MacBook Pro 15 pollici del 2019 è entrato nell’elenco dei prodotti vintage, pur continuando a supportare l’ultima versione di macOS.

Obsolescenza progressiva per i dispositivi Apple

Nel tempo, Apple ha già aggiunto diversi dispositivi alla lista dei vintage. La lista dunque ora che anche Apple Watch 4 è stato aggiunto a questa sorta di “Hall Of Fame”, si aggiorna:

iPhone X ;

; AirPods di prima generazione ;

; HomePod originale ;

; Apple Watch 4.

Tra gli iPhone, quelli dichiarati obsoleti al momento includono l’iPhone 6s e modelli precedenti, il che significa che non è più possibile ottenere riparazioni ufficiali.

L’aggiornamento di Apple serve a informare i clienti sulla disponibilità dell’assistenza, spingendo chi utilizza ancora un Apple Watch Series 4 a considerare un possibile aggiornamento.