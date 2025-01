Nel panorama delle offerte di telefonia mobile, CoopVoce si distingue con EVO 30, una proposta chiara e conveniente pensata per chi desidera un servizio affidabile senza sorprese. Con questa offerta, i clienti possono contare su 30 gigabyte di traffico dati in 4G alla massima velocità disponibile, minuti illimitati per chiamare qualsiasi numero nazionale e fino a 1000 SMS verso tutti i gestori. Il tutto a un prezzo fisso di 6,90 euro al mese, garantito invariabile nel tempo.

L’offerta EVO 30 di CoopVoce

Uno dei punti di forza di EVO 30 è proprio la trasparenza: CoopVoce assicura che la tariffa non subirà mai aumenti, mantenendo così una promessa che ha caratterizzato il servizio fin dal suo ingresso sul mercato. Questa stabilità si accompagna alla totale assenza di vincoli contrattuali e costi nascosti, offrendo ai clienti una gestione serena del proprio piano telefonico.

L’attivazione dell’offerta è semplice e accessibile sia online che nei punti vendita Coop. Chi sceglie la comodità della procedura online può ricevere la SIM direttamente a casa con un costo di attivazione di 10 euro, che include anche la spedizione. In alternativa, è possibile ritirare la SIM presso uno dei 900 punti vendita Coop, mantenendo lo stesso costo di attivazione. Anche i già clienti CoopVoce possono aderire a EVO 30, con una spesa una tantum di 9,90 euro.

Il piano include inoltre funzionalità pratiche come l’hotspot, che consente di condividere la connessione dati con altri dispositivi, e i servizi di notifica delle chiamate perse, grazie alla funzione LoSai di Coop. L’assistenza ai clienti è garantita sia tramite app, con strumenti fai-da-te, sia attraverso il supporto di specialisti disponibili via chat.

Un altro aspetto rilevante dell’offerta è il blocco automatico dei numeri a sovrapprezzo, proteggendo così gli utenti da spese impreviste. In un mercato spesso caratterizzato da clausole poco chiare e costi nascosti, EVO 30 rappresenta una scelta affidabile, semplice e orientata alle esigenze concrete dei consumatori moderni. CoopVoce punta così a rafforzare il suo ruolo come operatore di riferimento per chi cerca convenienza senza rinunciare alla qualità del servizio.