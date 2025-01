L’operatore telefonico virtuale CoopVoce si appresta a stupire nuovamente gli utenti con un’altra interessante proposta. Tra pochi giorni, infatti, l’operatore farà tornare a disposizione degli utenti una super offerta di rete mobile che abbiamo avuto già modo di conoscere in passato. Ci stiamo riferendo in particolare alla promo denominata CoopVoce Evo 20, la quale si contraddistingue per il suo prezzo decisamente contento. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Evo 20, sta per ritornare la super offerta mobile dell’operatore

Tra pochissimi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce farà tornare disponibile una delle sue super offerte di rete mobile di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 20. Si tratta di una delle offerte telefoniche dell’operatore più convenienti e ora, secondo quanto è emerso in rete in queste ore, tornerà a partire dalla giornata del 9 gennaio 2025.

L’offerta in questione dovrebbe essere disponibile all’attivazione fino al prossimo 5 febbraio 2025. Dovremo attendere per scoprire se l’operatore deciderà di prorogare ancora la disponibilità di questa promo. Quest’ultima sarà disponibile all’attivazione da tutti i nuovi clienti di CoopVoce che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Questi potranno usufruire del costo di attivazione gratuito.

L’offerta sarà attivabile anche da chi è già cliente dell’operatore virtuale, ma in questo caso sarà richiesto un costo di attivazione una tantum. Ricordiamo che l’offerta CoopVoce Evo 20 include ogni mese fino a 20 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri. Per avere a disposizione questo bundle, gli utenti interessati dovranno pagare come già detto in apertura un costo molto basso, pari a soli 4,90 euro al mese.

Vi terremo aggiornati se giovedì 9 gennaio 2025 saranno introdotte ulteriori novità da parte dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce.