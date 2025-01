CoopVoce lancia EVO 200 con minuti illimitati e attivazione gratis

CoopVoce ha ufficializzato una nuova offerta, la quale in realtà era stata già vista in passato. Si tratta della famosissima EVO 200, una soluzione unica nel suo genere che garantisce per pochi euro mensili tanti contenuti da utilizzare. Il prezzo è una vera chicca, qualcosa che non si vede ogni giorno in giro. Ovviamente c’è una scadenza: gli utenti che vogliono sottoscriverla hanno tempo fino all’8 gennaio 2025.

Cosa include l’offerta EVO 200

L’offerta EVO 200 prevede il meglio al suo interno con tanti contenuti che ovviamente spaziano tra minuti, SMS e giga in quantità. L’obiettivo di CoopVoce è quello di fare fuori la concorrenza e lo si può vedere dalle specifiche della EVO 200 raccolte qui in basso:

200 GIGA di traffico dati in 4G ;

di traffico dati in ; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 1000 SMS ogni mese;

ogni mese; Costo fisso di 7,90 euro al mese per sempre ;

; Attivazione gratuita fino all’8 gennaio 2025.

Questa proposta si distingue per l’elevata quantità di GIGA e per il prezzo bloccato, senza aumenti futuri, un dettaglio che la rende particolarmente interessante per chi desidera un piano stabile nel tempo.

Chi può attivare l’offerta EVO 200

EVO 200 è disponibile per tutti, senza vincoli di portabilità da altri operatori. Chiunque può attivarla richiedendo una nuova SIM o effettuando il passaggio del proprio numero presso i punti vendita Coop o tramite il sito ufficiale di CoopVoce.

L’offerta si posiziona tra le più competitive del mercato, offrendo ogni contenuto al suo interno è per un prezzo sensibilmente più basso degli altri. Non è la prima volta che compaiono soluzioni di questo tipo sul sito di CoopVoce ma chiaramente bisogna tenere conto delle tempistiche. Lasciarsi scappare una cromo di questo genere sarebbe un vero peccato.

CoopVoce punta a fidelizzare i propri clienti con un pacchetto completo e un costo trasparente, senza rimodulazioni. Questa offerta può risultare particolarmente interessante per chi utilizza molti giga mensili e desidera una tariffa chiara e senza sorprese.