CoopVoce: 200 GIGA al mese quasi gratis, ecco la super promo 2025

CoopVoce ha lanciato una nuova offerta chiamata EVO 200, pensata per conquistare l’attenzione degli utenti che cercano tariffe convenienti e vantaggiose. Con questa soluzione, il gestore virtuale entra nel campo delle offerte top di gamma, offrendo un pacchetto completo e altamente competitivo.

I dettagli dell’offerta EVO 200 di CoopVoce

La promozione EVO 200 include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia; 1000 SMS da inviare ogni mese;

da inviare ogni mese; 200 GB di traffico dati in 4G su rete TIM, con un’ottima copertura in tutto il Paese;

di traffico dati in 4G su rete TIM, con un’ottima copertura in tutto il Paese; Il tutto a soli 7,90 € al mese, per sempre.

Uno degli aspetti più interessanti è la garanzia del prezzo bloccato, un elemento che la distingue dalle tante offerte promozionali a tempo limitato presenti sul mercato. Chi attiva EVO 200 non dovrà preoccuparsi di eventuali aumenti futuri del costo mensile, un vantaggio importante per chi cerca stabilità e trasparenza.

Come attivare CoopVoce EVO 200

Il vero vantaggio è che l’attivazione è per tutti gratuita. Bisogna però fare presto in quanto questa straordinaria promo è disponibile solo per chi la sceglie entro l’8 gennaio 2025. Gli utenti interessati possono attivarla recandosi presso i punti vendita Coop, tramite l’app ufficiale CoopVoce o direttamente sul sito web del gestore.

Con EVO 200, CoopVoce si rivolge a coloro che hanno bisogno di un’ampia quantità di traffico dati senza rinunciare alla qualità del servizio. I 200 GB mensili sono ideali per chi utilizza lo smartphone per navigare, guardare video in streaming e lavorare in mobilità. Inoltre, i minuti senza limiti e il costo contenuto rendono questa offerta una delle più interessanti tra quelle proposte dai gestori virtuali.

Se si è alla ricerca di una tariffa completa e conveniente, EVO 200 rappresenta una scelta da non sottovalutare. Prezzo bloccato e attivazione gratuita sono un binomio vincente per iniziare il 2025 con una nuova offerta telefonica. Non tutti offrono soluzioni del genere ed è per questo motivo che vale la pena provare.