Kena Mobile regala l'offerta da 100 GB, è gratis: scopri come

Tutte le offerte che stanno girando in questi giorni sul web fanno parte di una folta schiera di opportunità da non perdere. Tra i gestori più importanti ci sono quelli virtuali che sembrano battere tutt’altro tempo rispetto alle altre realtà. Kena Mobile lo dimostra in pieno soprattutto con un’offerta mobile che mette tutto al suo interno. Il prezzo è molto basso è c’è anche un mese gratis da sfruttare.

Kena Mobile: la promo da 100 giga costa poco ed offre il meglio

L’offerta Smart 100 prevede ottimi contenuti ma soprattutto un prezzo da non sottovalutare. Avendo al suo interno tanti giga per navigare sul web e basandosi sulla rete di TIM, questa promo risulta una garanzia. In più ci sono le telefonate illimitate e anche un mese gratuito, ciò significa che si comincia a pagare dal secondo mese in poi. Ecco i dettagli:

100 GB di traffico dati in 4G ogni mese;

in 4G ogni mese; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS ;

; Primo mese gratuito ;

; Consegna gratuita della SIM.

Il costo mensile, a partire dal secondo mese, è di soli 4,99 euro. L’offerta è disponibile fino al 9 gennaio 2025, quindi per un periodo limitato.

L’offerta è riservata esclusivamente ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero da Iliad o altri gestori virtuali. Questa promozione si inserisce nel contesto delle offerte low cost, puntando su un ampio pacchetto dati e un prezzo competitivo, mantenendo la qualità della rete TIM, su cui Kena si appoggia per i suoi servizi.

Attivare questa offerta è davvero facilissimo, in quanto si può richiedere direttamente dal sito ufficiale dell’azienda. Non c’è nulla da pagare per quanto riguarda la consegna della scheda, per cui anche in questo caso non esistono costi aggiuntivi. L’offerta dunque si distingue sia per il suo prezzo estremamente competitivo che per i vantaggi che rende disponibili. Ora la scelta sta solo agli utenti.