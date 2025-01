Wuling Zhiguang EV: la nuova frontiera elettrica della versatilità urbana

Wuling ha svelato lo Zhiguang EV, un’auto elettrica compatta, che punta tutto su praticità e versatilità. Con un design che richiama il leggendario Volkswagen Kombi, questo modello sembra un mix tra mini-furgone e piccolo minibus. Le linee squadrate lo rendono spazioso, mentre le dimensioni ridotte (3685 x 1530 x 1750 mm) lo rendono ideale per la città. Nonostante superi i limiti delle kei car giapponesi, il veicolo rimane perfettamente gestibile in ambienti urbani congestionati.

Le porte posteriori scorrevoli e il portellone apribile a 90° agevolano l’accesso, mentre la soglia del bagagliaio, alta solo 569 mm, è pensata per facilitare il carico. Possiede poi una grande capacità già a livello standard di 527 litri. La chicca è che essa è espandibile fino a 1117 litri abbattendo i sedili, il Wuling Zhiguang EV si adatta perfettamente a chi cerca un’auto per lavoro o tempo libero. Può persino trasformarsi in un rifugio notturno, un po’ come un camper in miniatura. Come? Grazie alla possibilità di ripiegare anche il sedile del passeggero anteriore.

Tecnologia accessibile Wuling e autonomia pensata per la città

Il Wuling Zhiguang EV non si distingue solo per il design, ma anche per la sua tecnologia. Alimentato da un motore da 30 kW e una batteria da 17,6 kWh, garantisce una velocità massima di 100 km/h. È pensato per spostamenti urbani e brevi tragitti extraurbani. In futuro sarà disponibile una variante con batterie Evogo di CATL, in grado di estendere l’autonomia fino a 200 km. La personalizzazione è un altro punto di forza. Venti fori filettati M6 permettono di installare ripiani o sistemi di fissaggio, mentre il portapacchi sul tetto aumenta lo spazio di carico. Anche il prezzo contribuisce alla sua attrattiva: stimato intorno a 50.000 yuan (circa 6.850 dollari), lo rende un’opzione accessibile per chi cerca un veicolo elettrico funzionale. Il modello punta a ridefinire il concetto di versatilità. Può un’auto essere tanto pratica quanto economica? Wuling sembra aver trovato la risposta con lo Zhiguang EV, pronto a conquistare il mercato locale e internazionale nel 2025.