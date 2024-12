Il futuro della mobilità elettrica sembra sempre più vicino grazie a CATL, il gigante cinese delle batterie. Ma perché è così importante? Ebbene l’azienda, ha ufficialmente annunciato lo sviluppo di dieci nuovi modelli di veicoli elettrici dotati di ricariche intercambiabili. Insomma, una simile innovazione promette di cambiare radicalmente il modo in cui le persone caricano i loro mezzi. Il sistema, noto come “choco-swap“, consente di sostituire una batteria scarica con una completamente carica in appena un minuto. Eliminando così i tempi di attesa delle cariche tradizionali.

CATL e le stazioni di servizio del futuro

Per realizzare questa visione, CATL sta collaborando con importanti produttori automobilistici. Tra cui Changan Auto e FAW, in più prevede di installare 1.000 stazioni di scambio batterie entro il 2024. Attualmente, alcune di queste sono già operative in città cinesi selezionate come progetti pilota. A tal proposito, Robin Zeng, presidente di CATL, ha evidenziato l’importanza di standardizzare le dimensioni delle batterie per accelerarne la diffusione. Ma non è tutto. In quanto l’azienda punta all’uso di energia rinnovabile per alimentare le stazioni di scambio. In modo da poter contribuire attivamente anche alla riduzione delle emissioni e alla stabilità della rete elettrica.

Le ambizioni della società però non si limitano alla sola realizzazione di nuove tecnologie. Yang Jun, CEO del brand EVOGO, prevede che la Cina potrebbe arrivare a contare tra 30.000 e 40.000 stazioni di scambio batterie nel prossimo decennio. Ciò significherebbe sostituire circa un terzo delle attuali 100.000stazioni di servizio tradizionali presenti sul territorio. Tale scambio, secondo le previsioni, rappresenterà entro il 2030 un terzo delle soluzioni di ricarica disponibili. Le quali si affiancheranno a quelle domestiche e pubbliche.

La concorrenza in questo settore è però agguerrita. Nio, altro importante produttore cinese di veicoli elettrici, ha già costruito oltre 2.800 stazioni di scambio batterie. In più offre un servizio molto simile. La sfida si concentra quindi sull’espansione della rete e sulla capacità di rispondere alle esigenze del pubblico. Nonostante ciò, CATL punta comunque a consolidare la propria leadership. Arrivando a segnare un passo decisivo verso una mobilità più rapida, sostenibile e accessibile.