A quanto pare il produttore tech Oppo è pronto a sfidare i suoi rivali e questa volta lo farà con un nuovo smartphone “compatto”. Ci stiamo riferendo al prossimo Oppo Find X8 Mini, il quale dovrebbe essere svelato sul mercato a giugno 2025 assieme al fratello maggiore Oppo Find X8 Ultra. In questo modo, l’azienda sarà in grado di sfidare diversi suoi rivali, tra cui Vivo, che ha annunciato qualche tempo fa il nuovo Vivo X200 Pro Mini.

Oppo Find X8 Mini in arrivo sul mercato, ecco cosa sappiamo

Il produttore tech Oppo si appresta ad annunciare in veste ufficiale sul mercato il suo nuovo smartphone di punta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo Find X8 Mini. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emersi numerosi dettagli interessanti riguardanti le sue presunte specifiche tecniche.

Secondo quanto è emerso da poco in rete, il nuovo device a marchio Oppo sarà dotato sul fronte di un display con tecnologia OLED di tipo LTPO. Il pannello dovrebbe avere una diagonale piuttosto contenuta pari a 6.31 pollici, mentre la risoluzione dovrebbe essere pari a 1.5K. All’interno dello schermo dovrebbe inoltre essere implementato un sensore ottico per lo sblocco tramite riconoscimento dell’impronta digitale.

Dal punto di vista dei materiali, lo smartphone dovrebbe essere realizzato in vetro sia sul fronte che sul retro, mentre il frame dovrebbe essere realizzato in metallo. Questo garantirà la presenza del supporto alla ricarica wireless. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, si parla della possibile presenza di uno degli ultimi soc di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 9400. Anche il comparto dovrebbe essere poi all’avanguardia, con un sensore con lente periscopica. Oltre a questo, sembra che ci sarà anche un sensore fotografico principale Sony IMX9, mentre sul fronte non mancherà una selfie camera in un piccolo foro centrale.