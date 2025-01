Un pericolo a cui dovete prestare assolutamente attenzione d’ora in avanti è rappresentato dalle nuove truffe online che stanno colpendo gli utenti non tramite SMS o mail come in passato, bensì tramite WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica è diventata infatti il palcoscenico inconsapevole di tantissimi tentativi di truffa ai danni degli utenti, i truffatori infatti per aumentare al massimo le probabilità di successo hanno deciso di utilizzare il social di messaggistica istantanea dal momento che permette di raggiungere un bacino di utenti molto più ampio rispetto agli altri mezzi.

L’obiettivo rimane sempre lo stesso, ovvero ottenere informazioni sensibili sulle vittime in modo da poter utilizzare tali dati in tantissime tipologie di reato tra le quali spiccano il furto d’identità e furto dal conto corrente, senza nessuna possibilità di recuperare ai danni subiti.

Questa nuova tipologia di truffa è sbarcata anche in Italia e moltissimi utenti ci stanno segnalando l’arrivo di strani messaggi dietro i quali senza alcun dubbio si cela un vero e proprio attacco che bisogna essere in grado di riconoscere per non cascarci in pieno.

Di cosa si tratta

Nello specifico, questi messaggi truffaldine assumono la forma di una banale richiesta di tempo da parte del truffatore, al quale però in caso di risposta faranno seguito altri messaggi con false offerte di lavoro o ricatti del tutto inventati, generalmente si tratta di messaggi in arrivo da numeri sconosciuti con prefissi poco comuni e i quali non condividono con noi nessuna tipologia di gruppo, per di più è possibile verificare anche il paese di provenienza di questo messaggio che spesso è decisamente inaspettato.

Se doveste notare la presenza di tutti questi elementi, potete stare sicuri al 100% che si tratta di un truffatore che sta cercando di colpirvi in piano, la cosa migliore da fare a tal punto e non rispondere e bloccare immediatamente l’utente che vi ha scritto in modo da non permettergli di contattarvi nuovamente con intenzioni fraudolente.