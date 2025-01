Truffa con messaggi phishing in grado di svuotare i conti: eccoli qui

Il nuovo anno è appena iniziato ma le truffe cominciano già a girare vorticosamente all’interno delle e-mail degli utenti. Sono numerosi coloro che si sono ritrovati a fronteggiare un inganno, con un messaggio che sembrerebbe portare ad una conoscenza che invece non ci sarà mai.

Come si può vedere in basso, il testo è stato riportato proprio per fornire agli utenti un esempio chiaro e tondo. Il consiglio ovviamente è sempre quello di evitare di cliccare su qualsiasi link sia presente in questi testi, verificando l’e-mail del mittente e anche tanti altri aspetti come ad esempio il modo in cui è scritto il testo stesso.

Truffa phishing con un messaggio incredibile: ecco cosa sta capitando agli utenti

Questo ad esempio è uno dei tanti messaggi che stanno girando. Gli utenti credono di poter avere a disposizione la possibilità di conoscere una ragazza, ma in realtà non esiste nessuno dall’altro lato se non i truffatori che hanno ideato il testo stesso. Fate dunque molta attenzione, in quanto, mediante un link dedicato, i malviventi tenteranno in ogni modo di farvi accedere ad una pagina di registrazione con cui ruberanno i vostri dati personali. Ecco il testo:

“Ciao!

Come stai? Questa sono io Layne. Lo sapevate?

Ho un’offerta molto immodesta per te, te lo dico subito!

Probabilmente ricordi, ero sposato, e quindi già sei mesi fa l’ho lasciato e ho divorziato …

Mi ha tradito, ha persino flirtato con mia sorella, bastardo!

Quindi ora sono solo, anche io sono annoiato, voglio rilassarmi, passare del tempo con qualcuno, andare da qualche parte.

Che ne dici di unirti a me, pago tutto io, non ci sono problemi con le finanze.

Penso che tu non abbia ancora capito chi sia :)

Dovrai rivelare tutte le carte e lasciare il tuo profilo sul sito di incontri: Layne_dirty7 Ci sono le mie foto, mi riconoscerete subito dalla foto!

Allora ti aspetto sul sito, scrivimi di profilo!

Con affetto, Layne“.