PosteMobile ha lanciato una proposta interessante per il 2025. Il piano “Creami Extra WOW 50 Ed. 2024”. Essa è rivolta a chi cerca un’offerta completa e conveniente. Infatti include chiamate e SMS illimitati grazie al sistema di credit. Oltre a 50GB di traffico dati con una connessione in 4G+ fino a 300Mbps. Il costo mensile è competitivo. Parliamo di appena 5,99€, con una spesa iniziale di 20€ che copre sia il costo della SIM che la prima ricarica. La rete utilizza l’infrastruttura di Vodafone. Garantendo così una copertura di oltre il 99% del territorio italiano, per una navigazione affidabile e stabile.

PosteMobile: gestione flessibile e controllo totale delle spese

La promo di PosteMobile include anche servizi aggiuntivi senza costi extra. Quali “Ti cerco” e “Richiama ora” per gestire le chiamate perse. Ma anche il controllo del credito residuo al numero dedicato 401212, e la possibilità di utilizzare l’hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. La flessibilità del servizio lo rende ideale per chi usa smartphone, tablet o laptop. Specialmente durante viaggi o spostamenti frequenti.

Un aspetto importante di questa soluzione è la gestione del credito. Se sulla SIM non ci sono fondi sufficienti al momento del rinnovo del piano, si applicano tariffe a consumo. Esse comprendono 18 cent. al minuto per le chiamate, 12cent. per SMS e 2€ al giorno per 500MB di internet. Ma non temete, poiché l’ operatore mette a disposizione numerosi strumenti per evitare simili spese impreviste. Tramite l’area personale online, l’app PostePay o un SMS gratuito, infatti sarà possibile attivare o disattivare la tariffa dati base giornaliera.

L’app-PostePay, disponibile su dispositivi iOS e Android, rappresenta un valido aiuto per monitorare e gestire il piano in tempo reale. Gli utenti possono consultare i termini e le condizioni complete sul sito ufficiale PostePay o presso gli uffici postali. Insomma, PosteMobile punta sulla trasparenza e sull’affidabilità. Offre una connessione moderna e veloce con un rapporto qualità-prezzo assolutamente competitivo. Una soluzione vantaggiosa per chi cerca una connessione sicura e servizi completi a un prezzo unico.