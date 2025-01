A quanto pare, Microsoft ha finalmente deciso di lavorare su un dettaglio che da sempre fa la differenza a favore di PlayStation per quanto riguarda la competizione nel mondo delle console, stiamo parlando del controller, infatti sebbene i controller Xbox si siano ritagliati a pieno diritto una nicchia di utenti fedele che ama l’ergonomia offerta, dall’altro lato è vero pure che il dualsense di PlayStation cinque offre delle caratteristiche tecnologicamente avanzate davvero di rilievo, che invece i controller Xbox attuali non offrono.

Nello specifico, secondo alcuni brevetti e emersi in rete recentemente sembra che Microsoft abbia intenzione di produrre un nuovo controller che possa colmare il gap attualmente presente, introducendo tutte quelle tecnologie che sicuramente possono fare la differenza.

I brevetti

In base ai brevetti emersi in rete, possiamo notare che Microsoft sta lavorando ad un controller che offre dei motori aptici mobili all’interno delle impugnature in grado di offrire un feedback adattivo in base alle situazioni, questa possibilità di movimento interna al controller consentirebbe la riproduzione di una vasta gamma di effetti aptici come il rinculo di un’arma da fuoco, ma anche la sensazione di muoversi su terreni particolari, una vibrazione molto veloce e di breve durata ad esempio potrebbe simulare il camminare sulla ghiaia.

Come se non bastasse, sono presenti anche dei grill etti adatti in grado di variare la loro resistenza costantemente e in tempo reale, ciò consentirebbe di offrire feedback molto fedeli in base alle situazioni come ad esempio una crescente resistenza per simulare il tendere la corda di un arco, ma non è tutto sembra infatti che l’azienda stia puntando fortemente sull’efficienza energetica in modo che tutte queste novità non vadano ad appesantire troppo la durata della batteria che ovviamente essendo integrata nel controller non può avere dimensioni troppo generose e dunque deve puntare su un’efficienza assolutamente di primissimo livello per non soffrire di una durata troppo breve.