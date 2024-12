Fastweb: 150 giga al mese con il 5G in regalo a Natale

Fastweb non perde tempo e ancora una volta presenta la sua Mobile Full, una nuova offerta pensata per chi cerca una soluzione completa e trasparente. Al costo di 9,95€ al mese, Mobile Full include il meglio. Si tratta di un miscuglio di contenuti e convenienza.

Fastweb stupisce con la sua Mobile Full da 150 GB in 5G

Ci sono diversi contenuti interessanti nelle offerte altrui, ma Fastweb riesce a metterli tutti insieme peraltro con il 5G gratuito. Ecco un resoconto:

200 GB di traffico dati con connessione 5G inclusa;

di traffico dati con connessione 5G inclusa; Minuti senza limiti verso tutti i numeri nazionali;

100 SMS da inviare a qualsiasi numero in Italia.

L’offerta può essere attivata comodamente online, con un processo veloce e intuitivo. Per chi preferisce essere guidato nella scelta, è possibile richiedere una chiamata gratuita da un operatore Fastweb.

Per quanto riguarda la SIM, Mobile Full offre la possibilità di scegliere tra la pratica eSIM virtuale, disponibile gratuitamente, o la tradizionale SIM fisica, spedita senza costi aggiuntivi.

L’attivazione può essere completata in modo rapido grazie allo SPID o alla Carta d’Identità Elettronica. Per chi preferisce, è disponibile anche la classica procedura con riconoscimento video. Il costo iniziale per attivare l’offerta è di soli 10€, da pagare una sola volta.

Fastweb punta sulla chiarezza e sulla libertà: l’offerta non prevede costi nascosti né vincoli contrattuali, consentendo agli utenti di gestire il proprio piano senza sorprese.

Fastweb: la rete mobile più veloce d’Italia

La qualità della rete Fastweb è confermata dai riconoscimenti ricevuti. Per il quarto anno consecutivo, Ookla ha premiato Fastweb come la rete mobile più veloce in Italia. Un risultato che garantisce performance elevate e connessioni affidabili.

Con Mobile Full, Fastweb offre un pacchetto completo che unisce grandi quantità di dati, minuti illimitati e la semplicità di una gestione digitale. Una proposta interessante per chi cerca flessibilità e servizi di qualità.