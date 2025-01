Il robot aspirapolvere è divenuto, nel corso del tempo, uno strumento fondamentale per le nostre case, un piccolo aiutante che facilita notevolmente le operazioni di pulizia, così da essere sicuri di avere sempre il pavimento lucente, con il minimo sforzo. Su Amazon si possono trovare tanti prodotti e modelli, ma uno dei brand di maggiore successo resta essere sicuramente Lefant.

Il dispositivo attualmente in promozione raggiunge una potenza di aspirazione massima di 4000Pa, più che sufficiente per la maggior parte delle abitazioni, comprensive ad esempio delle case in cui si possono trovare animali, ed una autonomia complessiva pari a circa 150 minuti di utilizzo continuativo (con funzione di riattivazione della pulizia, nel caso in cui la carica non fosse sufficiente).

Robot aspirapolvere: l’offerta sul modello Lefant è da urlo

Il prezzo disponibile su Amazon è davvero uno dei più bassi che abbiate mai visto, dovete infatti sapere che già negli ultimi 30 giorni il dispositivo era stato fortemente ridotto, fino a raggiungere i 399 euro, ma proprio oggi Amazon ha deciso di andare ancora oltre, con la promozione che lo riduce di un altro 55%, fino a scendere a soli 179,99 euro per il suo acquisto definitivo. Collegatevi qui per l’acquisto.

Le sue dimensioni sono perfettamente in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo per la precisione 32 centimetri di diametro, oltre ad uno spessore inferiore ai 10 centimetri, facilitando ad esempio la pulizia della maggior parte degli ambienti e degli spazi ridotti. Il controllo del dispositivo è possibile sia sfruttando il pulsante fisico posto superiormente allo stesso, che l’applicazione mobile dedicata, che risulta essere perfettamente compatibile sia con iOS che con Android. Al momento attuale può essere acquistato nell’unica colorazione Grigio Champagne disponibile su Amazon.