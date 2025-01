Xiaomi ha intenzione di diventare una delle leader mondiali nella produzione di auto alla portata di tutti. Questa svolta è dovuta alla buona riuscita della sua SU7 che è riuscita ad arrivare a 130.000 unità vendute. Infatti questi dati hanno fatto riflettere molto il CEO di Xiaomi che ha deciso di continuare la produzione per far accrescere il marchio. L’ obiettivo è quello di diventare una delle 5 principali produttrici di auto al mondo.

Questa sarebbe un’ azione importante poiché, dal punto di vista degli smartphone, si trova al terzo posto come produttore mondiale. Infatti in soli 9 mesi, Xiaomi è riuscita a vendere 130.000 veicoli ed entrare in questo mercato di auto elettriche. Per continuare sempre in questa direzione bisognerà valutare tutte le caratteristiche di tendenza per offrire il meglio dell’ affidabilità ai clienti. In questo modo probabilmente verrà considerata anche leader di quest’ altra classifica oltre a quella degli smartphone.

Xiaomi, obiettivo produzione migliore

Le buone vendite del veicolo denominato SU7 hanno invogliato il CEO ad aumentare la produzione per realizzare un altro veicolo , lo YU7, un SUV che appassionerà molto la popolazione dato l’ aumento di vendita di questi veicoli. Il prezzo a cui era stata venduta la SU7 invece, si aggira intorno ai €28.390 ed ha riscosso molto successo data la caratteristica di veicolo elettrico. Grazie a questo debutto, la società ha intenzione di rendere la divisione EV un’ attività redditizia. Questo porterà delle migliorie a livello economico in modo da entrare nella classifica delle migliori produttrici di vetture al mondo. La Cina copre circa la metà delle vendite globali di auto elettriche e in questo mercato, Xiaomi potrebbe emergere con i suoi nuovi veicoli.

Con l’ aumento di produzione delle autovetture elettriche il mercato sta cambiando ed entrano in gioco altri marchi che vogliono emergere. Vedremo se Xiaomi riuscirà nella sua impresa e soprattutto a spiccare all’ interno del grande mercato delle EV.