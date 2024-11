Quando parliamo di Xiaomi non possiamo fare riferimento solo ad un’azienda che si occupa della produzione di prodotti tech come smartphone. Non a caso, infatti, la multinazionale con sede a Pechino negli ultimi anni si è occupata anche di auto e di conseguenza di automotive. Proprio nei giorni scorsi, l’azienda ha presentato la sua berlina elettrica Xiaomi SU7 Ultra.

Ad attirare ulteriormente l’attenzione di tutti verso questo nuovo veicolo elettrico è una sessione di test effettuata sul noto circuito del Nürburgring. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo tutti i dettagli della vettura che appare ancora un po’ camuffata.

Xiaomi SU7 Ultra: test sul circuito del Nürburgring

Non può che attirare l’attenzione la nuova berlina ad alte prestazioni realizzata dall’azienda cinese Xiaomi. Non a caso, nelle scorse ore è stata intercettata in fase test sull’importante circuito del Nürburgring.

Nonostante sia stata spiata con ancora quale camuffamento, i dettagli relativi al suo design sono già stati ufficializzati e svelati durante la presentazione del costruttore. L’obiettivo dei test, infatti, in questo momento è esclusivamente quello di portare a termine tutti i collaudi necessari prima del lancio ufficiale. Lancio che, secondo quanto diffuso, dovrebbe già essere fatto a inizio 2025.

Ma cosa è emerso dunque dal video spia registrato nelle scorse ore sul circuito del Nürburgring? Ebbero, il video ci consente di vedere finalmente il nuovo modello Xiaomi SU7 Ultra in azione tra le curve dell’importante e famoso circuito tedesco.

Non dimentichiamo che per la costruzione di questo veicolo elettrico, Xiaomi ha scelto attentamente le componenti tecniche. Non manca, infatti, un powertrain composto da 3 motori elettrici: due V8s e un V6 che offrono complessivamente ben 1.548 CV e una coppia massima di 1.770 Nm. Per effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h sono necessari solamente 1,98 secondi mentre per raggiunge i 200 km/h solo 5,86 secondi. Per quanto riguarda la velocità massima della Xiaomi SU7 Ultra si parla di ben 350 km/h.