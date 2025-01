Le macchine moderne vengono progettate per soddisfare dei criteri conformi con la modernità. Oramai tutte le auto sono dotate di elettronica e anche di dispositivi di navigazione. Infatti quando andiamo a comprare un auto nuova c’è vasta gamma di scelta per i dispositivi elettronici, come radio, display e tant’altro che troveremo al suo interno. Google infatti per soddisfare varie richieste ha completamente rinnovato il lettore auto su Android Auto.

Il lettore auto di Google completamente rinnovato dall’azienda

La scorsa settima c’è stato il lancio da parte di Google di Android Auto 13.4 in versione stabile e il suo aggiornamento ha portato varie novità e non le solite correzioni di bug e nuovi bug. Come riportato Android Auto ha tratto beneficio dall’introduzione di colori dinamici rispecchiando lo stile Material You. Comunque, anche il lettore musicale di sistema ha beneficiato di un completo restyling. Le nuove modifiche apportate permettono al conducente con Android Auto di settare le app musicali dello stesso design di base così da far andare a memoria il conducente per evitare ulteriori distrazioni durante la guida della vettura. Dalla riprogettazione di Android Auto del 2023, il lettore musicale non ha avuto ingenti modifiche. Tuttavia l’aggiornamento 13.4 ha introdotto un leggero rinnovamento.

Android Auto ha finalmente ricevuto un lettore musicale rinnovato dal punto di vista di design. La copertina dell’album in ascolto è più a sinistra e la barra di avanzamento del brano è a fianco, e non più sotto. Inoltre insieme sarà indicato il titolo del brano, l’artista e l’ora. Il testo per adattarsi al layout ridisegnato avrà caratteri più piccoli, e i pulsanti posti in basso avranno un distanziamento maggiore fra loro. L’approccio che Google ha avuto può significare che si sta avvicinando al lancio dell’aggiornamento Car Media che consentirà ad Android Auto di riprodurre stazioni radio, e contenuti multimediali locali. Al momento, comunque, non c’è alcun segno della funzionalità nell’ultima versione.