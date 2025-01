Vodafone: offerte 2025 fino a 200 GB al mese quasi gratis

Il momento giusto per cambiare gestore è certamente l’inizio dell’anno, anche grazie alle offerte proposte dai vari provider. In cima alla classifica c’è sicuramente Vodafone, azienda che non lesina mai in termini di qualità e questa volta anche in termini di contenuti.

Sono due le offerte di rilievo che sono state rese disponibili dal gestore anglosassone. La prima si chiama Silver 100 e la seconda Silver 150. Entrambe le offerte hanno tutto al loro interno e anche una grande opportunità perché le sceglie proprio in questo periodo.

Vodafone Silver 100: 100 GB a soli 7,99 €, i dettagli

L’offerta Silver 100 include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia; 200 SMS al mese;

al mese; 100 GB di traffico dati in 4G;

di traffico dati in 4G; Costo mensile di 7,99 €, con il primo mese a soli 5 €.

Questa tariffa è ideale per chi cerca una buona quantità di dati senza spendere troppo.

Vodafone Silver 150: più giga per chi naviga di più

Silver 150 offre un pacchetto simile, ma con più traffico dati per chi ha esigenze superiori:

Minuti illimitati e 200 SMS ;

e ; 150 GB in 4G;

in 4G; Prezzo mensile di 9,99 €, anche qui con il primo mese a 5 €.

Un’opzione perfetta per chi vuole una connessione stabile e tanti giga disponibili.

Come ottenere 50 GB in più

Entrambe le offerte possono essere arricchite con 50 GB aggiuntivi, grazie al servizio gratuito SmartPay, che consente di effettuare ricariche automatiche direttamente dal conto corrente. Questo servizio è opzionale, ma rappresenta un vantaggio importante per chi vuole un pacchetto ancora più completo.

Silver 100 e Silver 150 sono riservate a chi passa a Vodafone da Iliad o operatori virtuali. Per attivarle, basta recarsi in un negozio Vodafone o effettuare il passaggio online sul sito ufficiale.

Con tariffe competitive e il primo mese a soli 5 €, le offerte Silver 100 e Silver 150 si posizionano tra le migliori opzioni per chi cerca un servizio di qualità con un ampio pacchetto dati.