Il nuovo anno si prospetta ricco di novità di rilievo nel settore della telefonia mobile. L’operatore telefonico italiano Vodafone, in particolare, ha da poco aggiornando il suo catalogo, proponendo ora svariate offerte di rete mobile di tipo operator attack davvero interessanti. Tra queste, spicca ad esempio la ormai famosa offerta denominata Vodafone Silver. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

Vodafone inaugura il nuovo anno con tante super offerte mobile

L’operatore telefonico italiano Vodafone ha inaugurato il nuovo anno con tante super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, si tratta di offerte di tipo operator attack. Per questo motivo, la maggior parte di queste è attivabile soltanto dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni specifici operatori telefonici, tra cui:

Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Spusu, British Telecom, Daily Telecom, Optima Mobile, ERG Mobile, MUNDIO Full MVNO, Digi Mobil, 1Mobile, BT Italia Full, Welcome FULL MVNO, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, Lyca Mobile, BT Enia, Bladna Mobile, CMLink Italy, Conad Mobile, Digitel Italia, Elimobile, Enegan SPA, Feder Mobile, Green ICN, Linkem, Nexus Telecom, Noitel, NTmobile, NV Mobile, PLINK, Telmekom Mobile, Vecone Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile e WithU.

Come già detto, fra le offerte di punta dell’operatore troviamo come sempre Vodafone Silver. Quest’ultima viene spesso proposta in due versioni differenti. La prima ha un costo di soli 6,99 euro al mese con metodo di pagamento automatico. Questa arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

La seconda versione ha un costo di 7,99 euro al mese tramite pagamento con credito residuo. L’offerta include sempre lo stesso bundle, ovvero 100 GB in 5G, minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Entrambe le versioni arrivano ad includere poi numerosi minuti di chiamate verso diverse destinazioni straniere. Sono ad esempio compresi fino a 1000 minuti verso i numeri Vodafone Albania.